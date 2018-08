'Nosotras pedimos la Alerta de Género', responde Red de Mujeres a alcalde

TORREÓN, COAH.-

“No fue ‘alguien’ fuimos las mujeres que integramos a la Red de Mujeres de La Laguna”, aclaró la organización al alcalde Jorge Zermeño Infante, quien en declaraciones vertidas a la prensa señaló “Alguien dijo: Ay, pues una Alerta de Género".

A través de sus redes sociales, la Red señaló que se trata de declaraciones “muy desafortunadas” por parte del alcalde y explican que fueron las organizaciones que la integran, quienes hicieron la solicitud de Alerta.

“Nosotras, la Red de Mujeres solicitamos ese recurso, la Alerta de Género, o como le dicen en CONAVIM AVG, lo hicimos porque atestiguamos como, a las madres que perdieron a sus hijas en feminicidios, no les informaban nada del proceso legal, les dieron el peor trato, en la mayoría de los casos el asesino está libre, en varios casos ya no será juzgado. Sí, leyó bien, ya no serán juzgados varios, por un mal trabajo de los MP los asesinos quedaron en libertad”.

“Que a una mujer le maten a su hija, y la descendencia quede sin su madre y al cuidado de la abuela, casi siempre con escaso recurso económico, y el sistema de procuración de justicia no atienda, no prevenga, no repare y no erradique la violencia contra las mujeres, configuran lo que se llama violencia feminicida, es la causa por la cual, solicitamos la AVG, NO FUE UNA OCURRENCIA (sic)”.

Comenta que si bien es cierto, lo expuesto corresponde al estado “el municipio, nuestra hermosa ciudad de Torreón, es un lugar muy inseguro para las mujeres y las niñas, ahí está el diagnóstico de ONU MUJERES, y todos los datos con los que ya se cuenta que hablan de la violencia sexual contra mujeres y niñas, en la calle y en el transporte público y todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres consignados en la Ley General y Estatal de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Añade además que esta ciudad lidera los embarazos infantiles y adolescentes, por encima de la media nacional.

“La Alerta se solicitó para Torreón, Coahuila, porque todo lo señalado, es también violencia feminicida. El Alcalde tiene, aún, -aunque el procedimiento está por terminar- la oportunidad de colocarse una estrellita por un buen servicio prestado a la ciudadanía como alcalde. Todavía puede hacer un trabajo tan bueno que sea referente a nivel nacional, en el modo de atender un alerta solo para un municipio”, agregan.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta de Violencia de Género consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado.

Su objetivo consiste en garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos (artículo 23 de la Ley General de Acceso).





La Alerta de Violencia de Género consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado. (ARCHIVO)

