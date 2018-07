'Implan no es idóneo para diagnóstico sobre violencia de género'

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







En el balance final del seguimiento que hicieron a las 10 recomendaciones dada por la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), como parte de la solicitud de Alerta de Género, la Red de Mujeres de la Laguna rechazó el diagnóstico municipal de violencia de género que hace el Instituto Municipal de Planeación, por considerar que no está capacitado para elaborarlo.

“Estamos muy sorprendidas que ya para terminar el proceso, hemos visto declaraciones del Implan donde dicen que van a hacer un diagnóstico, ¡fabuloso! que lo hagan, siempre es bueno que hagan un diagnóstico porque de ahí pueden salir políticas públicas, pero ¿Por qué lo hacen hasta ahorita?, Tuvieron seis meses que para hacerlo y que no se declarara la Alerta de Género”.

“Se pone a hacerlo el Implan que es un organismo que, nos consta, no tienen en sus estudios, evaluaciones, investigaciones, no tienen indicadores de género, no los manejan, no están versados en lo que se llama perspectiva de género, vamos a quedar igual que hace un año con esa institución, ¿Cómo se ponen a hacer un diagnóstico cuando no son los idóneos para hacerlo”, dijo Ariadne Lamont vocera de la Red.

Añadió que en sus declaraciones el titular del Implan, Eduardo Holguín, dijo que con el diagnostico se determinará si se declara la Alerta de Género o no, cuando esto depende del cumplimiento de las 10 recomendaciones.

Reiteró lo que cada mes mencionaban: la falta de interés del Ayuntamiento de Torreón por dar respuesta a las recomendaciones y con ello mejorar situación de las mujeres del municipio.

Entre los aspectos más básicos que no se atendieron al cien por ciento está la capacitación de las y los funcionarios públicos y prueba de ello son las declaraciones a la prensa del director de Salud Municipal, Manuel Acuña, quien hizo un comparativo entre la población canina callejera y las trabajadoras sexuales que no acuden a control sanitario.

“La formación del funcionariado, especialmente del municipal porque lo vemos muy carente de información que les haga ver la situación de mujeres y niñas y eso es muy importante porque eso nada más quiere decir que se gobierna para el hombre, blanco, heterosexual y no para las mujeres y niñas que contribuimos a la sociedad”.

En términos generales la Red ve resultados favorables por la atención dada por el Estado y en menor medida el Municipio, a las recomendaciones que no buscan más que echar a funcionar los mecanismos legales con respecto a la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, sin embargo todavía quedan pendientes.

Entre lo que falta destaca el cumplimiento de la Norma 046 y 047 de la Secretaría de Salud; la profesionalización del funcionariado, la ausencia de campañas para promover los derechos de las mujeres y la no violencia y en algunos casos, la falta de medición del impacto de las mismas.

Tampoco el Banco Estatal sobre Violencia de Género está disponible, ni el diagnóstico estatal, aunque ya se trabaja en ambos.

Además no se dio respuesta a la petición de la Red para ver el caso de una mujer víctima de tortura por parte de autoridades policiacas y presa en otro estado del país, cuyo caso fue documentado por Amnistía Internacional.

De esta forma la Red señala que “No nos vamos a retirar a la casa a tejer calcetines como las abuelitas que somos, vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir informando”.





La Red de Mujeres de la Laguna rechazó el diagnóstico municipal de violencia de género que hace el Instituto Municipal de Planeación, por considerar que no está capacitado para elaborarlo. (EDITH GONZÁLEZ)

