Extrabajadores reclaman pago

Nuevamente un grupo de extrabajadores municipales de la presidencia municipal de Lerdo protestaron públicamente porque no han recibido dinero del Ayuntamiento en cumplimiento del laudo laboral que los favorece legalmente tras haberse ventilado esta demanda durante 10 años en diferentes tribunales.

Fernando Guerra, representante de los 80 exempleados, se quejó asegurando que el Ayuntamiento no ha cumplido con el pago del laudo luego de que fueran favorecidos, por lo que considera que la actual administración municipal lo que busca es dejar el problema a la siguiente administración, ya que sólo le resta a la actual 13 meses.

Guerra aseguró que la alcaldesa, María Luisa González Achem no ha intentado acercamiento para dar pie a la liquidación de los extrabajadores.

El origen del conflicto se remonta al término de la administración panista 2004-2007, iniciada por la exalcaldesa Rosario Castro y concluida por el exalcalde Antonio Olivas, pues al finalizar la misma se suscitaron una serie de demandas por despido injustificado, entre ellas las de 18 exdirectores municipales.

El juicio comenzó en diciembre de 2007 cuando se presentó la demanda de casi 100 trabajadores de los que quedaron 84.

Tras varios procesos legales, en 2015 se dictó un laudo que favorecía a los extrabajadores, pero la presidencia municipal en ese año -en base a un recurso que le confiere la Ley de Amparo- de nueva cuenta se amparó, no obstante, El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito negó el amparo y protección a la presidencia municipal, por lo que quedó firme la resolución que favorece a los extrabajadores.

En este año, el Ayuntamiento tuvo la intención de saldar la mayor parte de estos pendientes al solicitar un crédito bancario para el cual requería el aval del Gobierno de Durango, sin embargo se requería el análisis y aprobación de los diputados locales a través de la Comisión de Hacienda, ya que sería una deuda a saldar en 10 años.

El Ayuntamiento no obtuvo la aprobación de la Comisión de Hacienda del Congreso, por lo cual no contaría con el aval del Estado, impidiéndole solicitar una préstamo que no fuera cubierto en lo que resta de la administración, misma que concluye en agosto de 2019.

Tras esta respuesta, el Ayuntamiento decidió que pagaría en base a las posibilidades presupuestales del Municipio en lo que resta a la administración, pero sin incrementar la deuda pública a través de préstamos bancarios y hasta ahora sólo han sido liquidados ocho extrabajadores.

Lo dicho Deben millones: Deben millones: ⇒ En junio pasado, la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem fue clara al asegurar que no puede pagar todo el dinero que se debe a los exempleados de Lerdo beneficiados con el laudo laboral, mismo que representa una erogación de recursos públicos por 145 millones de pesos. ⇒ Se presupuestó erogar para este fin en este año dos millones por mes.

Acuden. Un grupo de extrabajadores municipales se quejaron otra vez contra la presidencia municipal por incumplimiento.

Deuda. La presidencia municipal buscó este año el aval del Congreso del Estado para endeudarse por 100 millones de pesos y pagar el laudo, pero no se los autorizaron por no ser para obra pública.

