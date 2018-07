Perfilan a Muñoz Ledo como presidente de la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.-

El abogado Javier Quijano perfiló que el diputado electo por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, será el próximo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la 64 Legislatura.

En conferencia de prensa al concluir una reunión con el consejero presidente en el INE, Lorenzo Córdova, Javier Quijano, recordó que Porfirio Muñoz será diputado federal y muy probablemente, va a presidir la Cámara de Diputados.

"Él es diputado y muy probablemente presida la Cámara de Diputados", aseguró.

De ser así, Porfirio Muñoz Ledo le entregaría, el próximo 1 de diciembre, la banda presidencial al virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, Javier Quijano, dijo que es lo que piensan que va a suceder los simpatizantes de Porfirio Muñoz Ledo.

"Es lo que pensamos que puede suceder, no es propuesta, no es que estemos adelantando vísperas, es lo que algunos simpatizantes de don Porfirio pensamos que pueda ser", agregó.

Sobre esto, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que sería un honor presidir la Cámara de Diputados y entregarle la banda presidencial a López Obrador al arranque de la 64 Legislatura y así cerrar su carrera política.

-¿Le gustaría entregarle la banda presidencial a López Obrador?

- No es de gusto, sí, ya se ha hablado mucho de eso y para mí sería un honor.

- Pero a usted ¿le gustaría?

- No, no es de gustos, es que tengo una carrera política que pudiera cerrar de ese modo, pero no depende de mí, depende de los diputados.

- ¿Lo ha platicado con Andrés Manuel?

- No, es algo que por la lucha conjunta parece tener sentido.





