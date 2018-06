La inmensa deuda con miles de pobres

TORREÓN, COAHUILA

Los candidatos prometen mejorar los programas de desarrollo social

La pobreza en México es una problemática que pareciera no ceder pese a la implementación de más programas sociales, las políticas públicas no alcanzan al no contar con un modelo de desarrollo económico adecuado, sin embargo, para los candidatos a la presidencia de la República es un tema donde caben múltiples promesas de campaña, que fueron analizadas por Luis Alfredo Medina López, coordinador de Investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna y Cecilia Cardiel Escamilla, presidenta de la asociación civil Ver Contigo y representante de Coahuila ante la Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis).

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

LML: Siempre y cuando sean de escasos recursos, se les van a dar dos mil 400 pesos mensuales y se les va a apoyar para que terminen su carrera, yo lo que veo incompleto es cómo se le va a dar trabajo a los jóvenes que terminan su carrera, estamos en una tasa de desempleo que ronda entre el 4 y 5 por ciento en La Laguna, la segunda más alta a nivel nacional, y una de las preguntas que surge es qué vas a hacer cuando todos estos jóvenes salgan de las escuelas, el mercado laboral no está lo suficientemente grande para acapararlos.

LML: Se les otorgará un sueldo como aprendices y cuando terminen el proceso de aprendizaje, de capacitación, qué va a pasar, en qué área se les va a meter a trabajar, sobre todo como están ahorita las cosas, el tema del Tratado de Libre Comercio (TLC), en dónde se colocaría a todos estos jóvenes, una política de desarrollo social debe ir encaminada del desarrollo económico también.

LML: Los candidatos deberían enfocarse un poco más al tema de la carga fiscal. El año antepasado el salario mínimo era de 80 pesos, si se multiplica por 30 son 2 mil 400 pesos, pero la canasta básica cuesta alrededor de 3 mil 500 a 4 mil pesos, entonces así como te llega tu ingreso así se va, con lo básico, con vivir a raya, cuando suben el salario mínimo también liberan los precios de la gasolina, entonces ese incremento al salario no sirvió de nada. De nada va a servir que se suba el salario si no se reduce la carga fiscal al trabajador, que se impone a través del ISR, del IVA y de IETU.

LML: El tema de los indígenas pega mucho porque de los 7 millones de pobres que tiene el país el 80 a 90 por ciento son indígenas, entonces debe utilizarse este tema con pincitas, no se puede sentar con ellos a decirles qué tienen que sembrar, lo que le ha hecho falta al gobierno federal es la coordinación estratégica.

LML: Muchas empresas también dependen de sus ingresos al exportar este tipo de productos, la sustitución de importaciones le dio a México bastante crecimiento en la época del Milagro Mexicano, en 1940 a 70, en estos momentos las economías se están cerrando y si se da prioridad a lo que se consume la economía regional va a crecer pero no hay que olvidar que vivimos bajo un régimen globalizado, si dejamos de exportar los productos, los vamos a vender a precios más baratos y la gente no va a podérnoslo comprar, no es lo mismo venderlo en Estados Unidos en un precio más rentable. Esta política debe ir acompañada de una coordinación estratégica para garantizar a los empresarios que no les vas a generar pérdidas.

LML: En los recursos que se dan en torno al desarrollo social, no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad, hay una corrupción tremenda y no es de que gastemos más recursos para que la gente salga de la pobreza, está comprobado que se gastan más recursos para estos programas y la pobreza sigue sin ser erradicada, yo creo que es la aplicación de estos recursos, no tanto el incremento.

CCE: Por decreto no se puede alcanzar, se requiere de toda una serie de políticas públicas, que nos digan los cómos, con qué presupuesto, de dónde sacarían el dinero, las propuestas en general de los candidatos reflejan buenas intenciones pero no sé qué tanto se pudieran llevar a cabo.

JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA

LML: El problema es que estamos hablando de alrededor de dos mil 500 programas sociales que tienen todo el sistema político del país, tanto a nivel local como estatal y federal. Esto va a tomar mucho tiempo y no va a dar soluciones al mediano plazo, va a ser un tema burocrático de estrategia, de coordinación, que va a necesitar mucho cabildeo político.

LML: El problema de Prospera (antes Oportunidades) es que no ha reducido de manera eficaz la pobreza, cuando se puso en práctica en el año 2000 teníamos niveles de pobreza del 53 por ciento de la población, a 2016 es un 52.9 por ciento, entonces no parece lógico dar continuidad a un programa que no ha dado resultados, el gran problema de Prospera es que se dan recursos a las familias pero no se sabe en qué se utilizan, si es en nutrición, atención médica, útiles escolares, o si lo gastan en usos no provechosos. Seguir con este programa sin modificar las estrategias nos va a traer los mismos resultados, de no terminar con la pobreza.

CCE: En desarrollo social, nos damos cuenta de lo que ocurre, todos hablan de un mayor presupuesto pero actualmente no llegan los recursos a toda la gente, se toma un 7.2 por ciento de personas con discapacidad en México y a cada uno le toca un presupuesto anual de 204 pesos, de acuerdo al presupuesto de egresos, cuando las organizaciones operamos estos programas para cerca de 50 mil pesos al año por cada persona, además de que se ha venido reduciendo el presupuesto, este año fue un 8 por ciento, lo primero sería respetar las leyes, las firmas internacionales, para destinar el presupuesto y que los programas sean más abiertos.

LML: Depende de la veracidad de las encuestas, si ahorita están lucrando con los programas sociales diseñados, evaluados y sistematizados por Coneval, que es una institución seria, imagina si una persona dice que necesita un carro para echar a andar su empresa, quien asegura que así sea, ocurrió con las televisiones con el cambio de análogas por digitales, que así como se formaron, al día siguiente estaban en las casas de empeño, no tuvo ningún impacto esa política social.

LML: El tema de las guarderías es interesante porque las mujeres ocupan más espacios y plazas en el mercado laboral, desgraciadamente uno de los obstáculos en México es la mentalidad machista de que ellas deben cuidar a los niños, si se necesitan más recursos para guarderías y escuelas de tiempo completo para que los niños reciban una atención posterior a la académica y los papás no se tengan que estar preocupando, si se pueden concretar con personas que realmente estén capacitados, sería un apoyo muy importante para que los jefes de familia puedan generar más ingreso.

CCE: No se vale que hay muchas personas sin recibir atención, hay gente con discapacidad que no tiene ni siquiera acta de nacimiento, mucho menos atención, no están siquiera en los mapas de población, cuando ellos también tienen derechos, pero no se nos dice cómo va a ser esta atención, a qué se refiere, a cuál discapacidad o a todas, no se precisa.

LML: Creo que son propuestas a las que les falta mucho complementar en el desarrollo económico, no se puede lograr un desarrollo social si no se logra primero un desarrollo económico, es decir, todas las propuestas que se están planteando hasta ahorita son meramente asistencialistas, no están cumpliendo con todo lo que se necesitaría para acabar con la pobreza, lo único que puede acabar con la pobreza es el ingreso, si una familia tiene mejores condiciones en su ingreso, va a poder salir adelante, si le das una despensa o un apoyo va a ser atole con el dedo, mientras no se redefina una estrategia que nos permita hacer más productivas a las personas, que el salario les alcance más y que ese poder adquisitivo impulse la economía interior, no vamos a poder ver que los números de pobreza se reduzcan.

RICARDO ANAYA CORTÉS

LML: Dice que va a eliminar los programas sociales porque no han sido eficientes, cabe resaltar que han sido asistencialistas, que no se combate la pobreza y se está utilizando a la gente con fines políticos, es lo que tiene registro el Coneval, la mayoría de los partidos políticos así lo han hecho. Esta propuesta parece innovadora pero de dónde van a salir los recursos para poder sostener este ingreso para todos los mexicanos y puede traer inflación. En Finlandia se utilizó para reducir los niveles de desigualdad, pero México es el segundo lugar a nivel Latinoamérica, la brecha no se va a reducir con un ingreso de 800 pesos mensuales para cada familia.

LML: Lo que va a permitir al trabajador tener más poder adquisitivo con su salario es el tema del Impuesto Sobre la Renta (ISR), reducirlo, reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, que no se le cargue tanto la mano a los productores, y esa es la única manera en que los productores tendrían un poco más de poder adquisitivo, no subiendo el salario mínimo.

LML: El término subsidio puede ser monetario o material, los gobiernos dan las famosas despensas, tinacos, impermeabilizantes, el ingreso básico universal va encaminado a un subsidio monetario. Yo lo que le criticaría a esta propuesta es que Prospera es un subsidio monetario que no ha dado los resultados, el problema no es que la gente con escasos recursos no reciba apoyo, el problema es en qué lo invierte, hay una corrupción tremenda en la asignación de programas sociales, hay una descoordinación porque se usa con fines políticos, no productivos, y falta que la gente tenga educación financiera, si la gente no sabe cómo romper el círculo de la pobreza, cómo invertir el dinero, este tipo de programas no van a servir.

CCE: Los candidatos utilizan la palabra inclusión pero no hay un seguimiento a las acciones que proponen, en el contexto en el que se encuentran los grupos vulnerables, los programas han dejado mucho que desear en este sentido, no se vigila el presupuesto que se aplica en cada estado, de uno a otro vemos grandes diferencias, aquí es muy difícil acceder a este tipo de programas para los papás de niños con discapacidad, las reglas de operación son complicadas, incluso las organizaciones tienen problemas en este sentido.

CCE: Todas las leyes emanan de convenciones internacionales, tenemos 58 indicadores que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proporcionó a México en cuanto a lo que falta de cubrir en términos de los derechos humanos, cinco son de cuestión presupuestal directamente y el resto también necesitan recurso para su aplicación, entonces sí es importante saber cómo lo piensa lograr, es importante armonizar las leyes, aterrizar de acuerdo al contexto actual, ser muy analítico en esta parte, porque a veces se tienen las leyes pero no se cumplen o se tiene el presupuesto pero no llega a quienes lo necesitan.

LML: Nuevamente es ver las necesidades de infraestructura de las comunidades indígenas y ver las capacidades que tienen las comunidades rurales de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero, que son las más altas en pobreza en este momento y en términos históricos. Falta una coordinación estratégica, que ninguno de los candidatos ha planteado.

CCE: Toca puntos muy sensibles y sería importante dedicar el tiempo a un diagnóstico, que debe ser la base para determinar lo que se necesita en términos de cada una de las discapacidades, porque no es lo mismo la motriz que la visual, no se tiene la información suficiente en el país sobre esto.

CCE: Creo que falta puntualizar, las propuestas que los candidatos han hecho en materia de discapacidad es muy escueta, a nivel nacional hay pocos datos y se necesita mayor investigación para tener números más claros de la problemática, para en base a ello, poder arrancar programas y tener éxito. Las organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad y sus familias también necesitan mayor apoyo, porque si una persona deja de ir, se ve esto reflejado en su calidad de vida, se ve un retroceso de inmediato.





Los candidatos prometen mejorar los programas de desarrollo social. (ARCHIVO)

