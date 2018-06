Planes cortos para salud

EXPERTOS CONSIDERAN QUE ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS SE QUEDAN CORTAS A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIóN

Aunque no ha sido de los ejes fundamentales de las plataformas políticas, los candidatos a la Presidencia de la República han hecho algunos planteamientos sobre la salud. David Reza Alba, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Generales Capítulo Laguna, y Javier Quintero Guridi, fundador y titular de Donadores Laguna, analizaron las propuestas en este tema.

Ricardo Anaya Cortés

Yo entiendo que esto significaría hacer una especie de unificar las instituciones pero no creo que exista la capacidad en infraestructura, eso primero, luego hay que ver la capacidad en cuanto a plazas, en insumos y medicamentos, lo veo muy relativo, debería ser pero me parece muy difícil en términos de que lo puedan implementar.

Estoy completamente de acuerdo en que la prevención es lo mejor que podemos tener en cuanto a cualquier tipo de enfermedad, es mucho más barato tratar a una persona hipertensa que llegue a una etapa con infartos cerebrales u otra condición, económicamente no es posible. O si quieres prevenir los embarazos no deseados, con una buena campaña, con la dotación de anticonceptivos, en vez de atender los embarazos de adolescentes, es mucho más barata la prevención.

Necesitamos un fortalecimiento de lo que tenemos para poder crecer, porque ahorita ni se está creciendo y solamente se tienen situaciones de desabasto de medicina, de insumos, y con la falta de atención a los usuarios.

En medicina, a nivel del primer contacto, el médico general atiende y resuelve del 70 al 85 por ciento de la demanda, el resto se difiere con especialistas o superespecialistas, entonces sí es muy importante que el médico de primer contacto esté capacitado para realizar su labor. Los asesores de Anaya detectaron esa oportunidad y le dan especial énfasis.

Meade también a últimas fechas habla de esto, es réplica de un programa que ha tenido mucho éxito en otros países y en el Distrito Federal, donde un equipo de médicos y enfermeras atiende a personas de la tercera edad o con padecimientos que les impiden acudir a recibir la atención. Es una buena idea el crear la infraestructura para que pueda ser la consulta a domicilio.

Si dentro de las mismas instituciones las consultas son en varios meses, ir al domicilio me parece un sueño y muy difícil que esto se concrete.

Es como lo menciono, si se echa a andar el Hospital General de Gómez Palacio, se puede dar servicio aquí a 3 o 4 estados en cuanto al Seguro Popular, porque aquí se tiene un acelerador lineal y realmente no tendría que irse un niño a Durango o a Saltillo si en este momento lo puedes atender de manera regional, incluso mandarlo de Zacatecas para acá, en vez de que vaya a una ciudad más lejana, es una muy buena propuesta.

Hay profesiones que están sobresaturadas y ahí andamos los médicos en farmacias económicas trabajando, o de taxistas, o en otras áreas, no hay campo laboral para todos ellos, debe regularse y preocuparse porque los egresados de las universidades cuenten con programas como la práctica médica de simulación y salgan más capacitados para poder resolver un problema.

: Si vas a cualquier casa donde existan derechohabientes del IMSS o del ISSSTE, siempre encontrarás un mal uso de algunos medicamentos, es cierto.

DRA: Es todo un programa que se compromete a una atención integral de madres y niños, es el único que lo hace, con acciones que van desde la administración de ácido fólico, asegurar la nutrición de la mamá, garantizar las consultas, atención de emergencia obstétrica, partos, cesáreas, vacunas del bebé, es un programa muy interesante y me parece una innovación, ya se hace en algunos aspectos pero no a toda la población ni en todo el país.

José Antonio Meade Kuribreña

En México hay más de 3 mil hospitales, acomodarlos y aplicarlos todos al 100 por ciento me parece irrealizable, hay hospitales que tienen años y que hacer la plantilla de personal e instrumentos ha sido una labor muy difícil, por los presupuestos. De todos los candidatos, esta es la propuesta más demagógica y falsa que puede haber, irrealizable, aún cuando él habla de otorgar un presupuesto de 30 mil millones de pesos, no es realizable en la práctica.

JQG: Es un sueño, ya lo hubieran hecho en este sexenio, pero desgraciadamente, tiene tan poca credibilidad ya el PRI, lo vimos en todos los estados donde gobernó este partido, en materia de salud fue un caos, en Veracruz que se puso agua destilada en las quimioterapias o en Coahuila, donde se abandonó a los pacientes por falta de quimioterapias. Se me hace una falacia y una burla que lo prometa ahora.

DRA: Los médicos de primer contacto a eso le apostamos, a que México tenga un verdadero sistema de prevención. No serán los mismos costos ni las repercusiones ni las consecuencias detectar, por un examen oportuno, un cáncer de cuello de la matriz, a estar operando a una mujer con metástasis, o darle quimioterapia o radioterapia. Los costos, el sufrimiento y el problema que se da, nunca serán los mismos.

El IMSS no tiene la capacidad para atender al sector popular, junto con ISSSTE. En Torreón no se tiene la capacidad para recibir ni para atender a los derechohabientes que se tienen ahorita, no podrían recibir a más personas, no me parece viable.

En nuestro sistema de salud, este ha sido un éxito, México ha sido un ejemplo en la atención materno-infantil y en la detección de las enfermedades contagiosas a través de las vacunas, México ha ejercido un gran liderazgo y es nuestra mejor carta de presentación, nuestro sistema de vacunación. Las propuestas de Meade son cortas y me parece que no son muy reales.

Está plasmado ya en nuestra Constitución, es un derecho de los mexicanos, me parece que esta propuesta es solamente un refrito.

Andrés Manuel López Obrador

Ha sido una propuesta que todos los candidatos han hecho, se dice fácil pero en la realidad, lo hemos visto, sobre todo en el programa del Seguro Popular, no es así. Va el paciente y no hay personal, o si prescriben una receta, no la surten, si necesita una intervención quirúrgica, no hay el equipo humano ni material, entonces de qué sirve que digan que 150 millones de mexicanos están adscritos si en la realidad ese programa no opera. En justicia social, todo mundo debería tener este derecho, pero no aplica en la realidad. La propuesta es demagógica y falsa.

Siento que hay una evasión en el tema de salud de parte de los tres candidatos, pero lo que se haga, sea quien sea quien llegue, va a brillar, porque es una materia que ha estado olvidada durante los últimos seis meses. En Torreón se tienen unidades médicas obsoletas y rebasadas por completo. Las propuestas de todos los candidatos no ofrecen nada innovador, a pesar de que ahorita es el tema que más duele a México, la salud.

Es posible y deseable, que en lugar de estar atendiendo enfermedades y complicaciones, nos dediquemos más a fomentar el cambio en estilo de vida, una nutrición adecuada, que no necesariamente es costosa, ejercicio, recreación, etc.

Se necesitan campañas para evitar la obesidad y diversos padecimientos, obviamente si tenemos un cuerpo sano, mente sana, esto funciona y es una buena propuesta.

Es deseable y se puede realizar, todo lo que sea a nivel de primer contacto, en México hay bastante infraestructura y personal capacitado.

Es volver a lo mismo, que realmente puedas atender el derecho a la salud, son muy parecidas las propuestas de Andrés Manuel y las de Ricardo Anaya, son espejo, cualquiera de los dos que llegara a la presidencia, serían plataformas muy similares las que manejan en este tema.

DRA: No me parece realizable. A lo mejor sus asesores no saben que hay algo que se llama "patente" y que es una especie de derecho de los laboratorios sobre un producto comercializado, y que este derecho tiene un periodo de gracia donde sólo ellos pueden explotar la marca. Serviría para algunos medicamentos básicos pero para los innovadores no es tan fácil.

López Obrador es el único que habla de esto. Tuvimos un grave problema de automedicación, todo mundo se sentía enfermo y se automedicaba antibióticos y eso nos provocó un problema de resistencia bacteriana. Me parece realizable este punto.

Se ve un buen asesoramiento en este planteamiento, sus propuestas son realizables pero no dejan de tener un tinte populista y demagógico.

El meterse un poco en la investigación siempre da buenos resultados, es viable, pueden implementarse becas, etc., pero a fin de cuentas yo pensaría más bien en cómo hacer lo que tenemos ahorita porque la problemática ya está, puedes meter alternativas de investigación, pero de ahí no está resolviendo la gran problemática que tiene la ciudadanía en este momento, en materia de salud, por falta de todo lo necesario.

Cobertura. Anaya propone que los mexicanos puedan tener consultas en su hogar, pero la propuesta ha sido cuestionada.

Continuidad. Meade ajustaría algunos aspectos de los programas de salud propuestos durante la administración de Peña Nieto.

Enfoques. López Obrador apuesta por un modelo de prevención para mejorar la salud, pero corre el riesgo de ser demagogia.

