Denuncian presunto plan para atentar contra Cuauhtémoc Blanco

Viernes 25 de may 2018, 10:59am

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), José Manuel Sanz Rivera, afirmó que la oposición' contrató a seis pistoleros para atentar contra del abanderado de la coalición Juntos haremos historia, Cuauhtémoc Blanco.

Durante la presentación de la "Comisión Ciudadana contra la Corrupción", el operador político de Blanco denunció que según sus órganos de inteligencia hay indicios de un presunto ataque contra quien encabeza hasta el momento las encuestas para gobernar el estado de Morelos.

Con la voz entrecortada Sanz Rivera dijo que el tema inició como rumor pero ante los presuntos indicios decidieron tomar en serio las amenazas, sin detallar si interpusieron alguna denuncia o si la seguridad de ambos personajes políticos y su equipo de campaña fue reforzada o si tomaron alguna otra precaución.

Tampoco hizo señalamientos directos en contra de algún partido, candidato o rival en concreto.

Una vez repuesto José Manuel bromeó con los militantes y simpatizantes que acudieron a la presentación de la Comisión, y preguntó si entre los asistentes había alguien de la oposición porque "todos los días nos mandan a alguien, si los ubican señálenlos para que pasen a toma un cafecito", ironizó.

Con antelación Cuauhtémoc Blanco lamentó que la corrupción sea uno de los principales delitos que aquejan el país, "no me voy a ir a otro país, aquí nací y aquí me voy a morir".

La presentación de la comisión fue atestiguada por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, aliado político del ídolo del futbol desde que ganó las elecciones a la alcaldía de Cuernavaca, a mediados de 2015.





El dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), José Manuel Sanz Rivera, afirmó que la oposición' contrató a seis pistoleros para atentar contra del abanderado de la coalición Juntos haremos historia, Cuauhtémoc Blanco. (ARCHIVO)

Etiquetas: cuauhtemoc blancoelecciones Morelosinseguridad morelos

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...