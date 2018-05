Embajada rusa reprueba campaña de cerveza

Jueves 24 de may 2018, 2:55pm

CIUDAD DE MÉXICO

La cervecería cargará con toda la responsabilidad

CIUDAD DE MÉXICO







La embajada de Rusia en México reprobó la campaña publicitaria que una compañía cervecera lanzó en medios de comunicación para invitar a los aficionados a gritar "¡Ehhh... Puuuutin!" en lugar del "¡Ehhh puuuuto!", que es sancionado por la FIFA.

El embajador de la Federación Rusa, Eduard R. Malayán, sostuvo que su país no es "tonto" y entienden perfectamente el juego de palabras por lo que sugirió que los aficionados no lo hagan o podrán ser sancionados.

"Eso no es aceptable. En nuestro país no tenemos la costumbre de gritar los nombres de personalidades de la política en los estadios. Lo que propone la cervecería es una situación en la cual no somos tan tontos para o entender que es un juego de palabras, por eso lo rechazamos categóricamente", sostuvo el embajador.

El diplomático enfatizó que la empresa de cervezas, cargará con toda la responsabilidad.

"La empresa que propone el grito deberá asumir todas las consecuencias".

El embajador ruso señaló que los aficionados también podrían ser castigados, de acuerdo a las normas de la nación europea.

"Las sanciones serán de acuerdo las leyes de nuestro país. Quiero decir que también habrá inspectores de la FIFA que tampoco son tontos".

Eduard Malayán señaló que esperan entre 25 y 40 mil mexicanos.





(EL UNIVERSAL)

