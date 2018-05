'Victoria de AMLO en la elección es indetenible e irreversible'

CIUDAD DE MÉXICO

Porfirio Muñoz Ledo, candidato plurinominal a la Cámara de Diputados por la coalición Juntos Haremos Historia, alerta sobre la posibilidad de un fraude electoral en contra del abanderado presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pues su victoria "es indetenible e irreversible, y lo demuestran todas las mediciones".

En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que la coalición que integran Morena, PT y PES lucha para que no se consolide un fraude electoral porque ven violaciones de la ley en contra de López Obrador, como uso ilícito y desmedido de recursos, así como campañas negras.

El ex embajador ante la Unión Europea asegura que el INE está "pasmado y agachado" en el proceso porque no está ejerciendo sus facultades ante la desinformación y la guerra sucia contra el candidato. Considera que tiene la posibilidad de "sacar tarjetas amarillas y rojas" a los actores políticos, pero no lo ha hecho.

Desde su casa en la Ciudad de México, Muñoz Ledo llama a los ciudadanos a apoyar a los candidatos de esta coalición a la Cámara de Diputados y al Senado, porque lo que realmente está en juego es la mayoría en el Congreso de la Unión, para que dejen al tabasqueño gobernar y no le pongan "piedras en el camino". Incluso, pide evitar la posible creación de un frente opositor en el Poder Legislativo.

¿Cómo ve la elección?

—Hay un clima no sólo de tensión, sino de desinformación. Se dice cualquier cosa con tal de falsificar la realidad electoral de México, aparte de la fuerte tensión política y de las violaciones a la legalidad, que son constantes y permitidas.

La realidad es que la victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección por la Presidencia de la República es indetenible e irreversible. No hay otro caso reciente en el mundo en el que un candidato haya tenido consistentemente en más de un año, por no decir desde antes, pero cuando menos desde que se iniciaron las campañas que ha tenido, no solamente una constante mayoritaria, sino que va en aumento.

¿Qué está en juego?

—Lo que está realmente en juego es la mayoría del Congreso, porque ya en encuestas actuales y últimas, Andrés Manuel, y podría decir la coalición Juntos Haremos Historia, podría tener, según nuestros cálculos, de 255 a 260 en la Cámara de Diputados, una mayoría. Ese es el tema, la mayoría.

Resulta muy importante y casi indispensable para que lo dejen gobernar [a López Obrador], porque si no, le van a poner piedras en el camino todo el tiempo. Hay que evitar que haya una coalición de los otros partidos, aunque no la veo muy factible por las diferencias entre ellos, sobre todo a nivel local.

¿Se refiere a una coalición de facto de la oposición?

—Una coalición de facto como la que hicimos en 1997 con el famoso Grupo de los cuatro, cuando le quitamos al PRI el control del Congreso, pero entonces era una verdadera revolución democrática, era la primera vez que el gobierno no tenía una mayoría en el Congreso. Ahí se acabó el viejo sistema, el partido en el poder perdió la hegemonía en uno de los órganos fundamentales del Estado. Ahora sería frenar el cambio democrático.

¿A qué se refiere cuando habla de la desinformación?

—Circulan versiones en todos los sentidos, hay desinformación e ilegalidad por todos lados. Circulan campañas y en ellas contribuyen, a veces, las autoridades electorales, como el consejero presidente del INE [Lorenzo Córdova], quien se aventura a decir coloquialmente: "Puede haber elecciones cerradas o puede no haberlas", aunque debiera guardar silencio por ser la máxima autoridad electoral del país. ¿Qué está insinuando y qué lo autoriza a dar pronósticos sobre las elecciones? Dice además que hay un clima tenso. Llama a la serenidad y a la calma, cuando él tiene las atribuciones para detener esta situación.

¿Cuáles son las consecuencias?

—Hay dos grandes tendencias o vertientes como en una escopeta de dos cañones. En una aparente revolución federativa, están transfiriendo recursos por todos los conceptos del gobierno federal a los estados. Acaba de decir el Banco de México que ha subido seis veces el dinero circulante en el tiempo de campañas. Eso quiere decir que hay dinero suelto en billetes en los estados para poder hacer operaciones sin dejar ningún rastro, sin tarjetas ni nada de eso, a la antigüita, en cash. ¿Cuánto vale tu voto?

Además, hay un aumento importante en los programas del gobierno federal en los estados. Los gobiernos de los estados y los Congresos están aumentando los presupuestos desmesuradamente con deuda estatal, precisamente para ganar las elecciones locales. Están armando una especie de retaguardia territorial.

Dicen: "Si López Obrador llegara a ganar, nosotros nos quedamos con nuestro territorio". Aceptan de fondo que Andrés Manuel ganará y todo lo que hacen es porque lo saben. Son roedores tratando de roer pedazos del pastel por medio de los estados. Se están atrincherando para poder ganar sus elecciones locales. Provocando el voto diferenciado, Andrés gana, pero puede ganar un candidato de un estado y se están coaligando.

¿Qué buscan?

—La estrategia es que López Obrador no gane la mayoría del Congreso. No pueden evitar, porque no pueden y si no lo saben están muy equivocados, que Andrés, gane la Presidencia.

¿Hay guerra sucia?

—El otro cañón de la escopeta son las campañas negras, totalmente contrarias a la Constitución y toleradas por el INE. Es la otra manera de roer votos de entre los indecisos. Han vuelto a sacar el video de hace seis o 12 años, cuando comparaban a Andrés con Hugo Chávez [ex presidente de Venezuela], quien ya hasta murió.

También hay llamados abiertos a la desobediencia, como lo está haciendo "El Bronco" [Jaime Rodríguez, candidato independiente], quien dijo que si gana Andrés, no van a pagar impuestos. Eso está penado. ¿Qué está pasando con el INE? A Lorenzo Córdova le tengo mucho aprecio, pero francamente se está agachando en el proceso electoral. El INE no actúa, está pasmado o se está echando para atrás, según se le vea. Es necesario que el ejerza sus facultades legales.

¿Cómo?

—Tiene que sacar las tarjeta roja y amarilla, se lo hemos dicho. La tarjeta amarilla son todas aquellas facultades que le permiten hacer un llamado preventivo. Exactamente como en el futbol, decir: "A la próxima te saco" o tener el valor de sacar la roja. De la amarilla, en varios supuestos legales, yo ya habría sacado 50. La última vez que lo vimos, le dijimos que hasta [al presidente Enrique] Peña Nieto le debió haber sacado la tarjeta amarilla. No está abajo del Presidente. La tarjeta roja es retirar el registro.

¿Qué llamado hace a la sociedad?

—Que decida si quiere tener un gobierno de mayoría o uno frenado por los intereses creados para y por el establishment, lo que Andrés llama "la mafia del poder", parapetados que impidan una obra de gobierno. Se busca la mayoría en el Congreso. Debe haber equilibrio de poderes, pero la oposición debe ser oposición y el gobierno, gobierno.

¿Todos contra Andrés Manuel?

—Ellos saben que no le pueden ganar, por eso te digo que son dos cañones: con la guerra sucia están tratando de bajar votos y por la otra vía, están tratando de hacer fraudes sin cuento en los estados para ganar las diputaciones federales en alianzas abiertas. Ya no se puede por la ley, pero sí en alianzas tácticas en los municipios y distritos electorales. "Todos contra Andrés" es el lema que quieren implementar en los estados.

¿Cuál es su opinión de la actuación del Ejército?

—Es muy importante que se resuelva la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior antes de las elecciones. Hay 16 amparos que fueron aceptados contra ella y no alcanzaría el tiempo para que subieran a la Corte, pero hay una acción de inconstitucional que interpuso un grupo de senadores encabezado por Manuel Bartlett, y ya fue admitida. En ella se pide fallar ya el tema. Si lo hace, la posición del Ejército casi queda resuelta antes de las elecciones y deben acatarla cualquier gobierno que venga, así como cualquier Presidente.

Así, los militares no pueden entrar en la vida civil y su rol queda determinado. No depende de quién gana. Esto quita cualquier tentación a las Fuerzas Armadas de influir en el proceso electoral.

¿Ve latente esta posibilidad?

—Estamos exhortando a todas las instituciones a que contribuyan a un proceso pacífico y esa sería la aportación de la Corte.

Usted será candidato a la Cámara de Diputados.

Acepté gustoso ser candidato plurinominal por Morena a la Cámara de Diputado. Según todos los cálculos, voy a entrar y pienso hacer una labor para ayudar a la formación de una mayoría parlamentaria gobernante. Es muy importante, casi indispensable, que se logre y tenemos que dar toda la lucha en eso. No hay que confiarse, debemos apretar en lo que viene y denunciar todas las anomalías. Hay que presionar públicamente al INE para que asuma sus responsabilidades porque si no, será un país y un sistema político muy alrevesado.

¿Están considerando la posibilidad de un fraude electoral?

—Un fraude ocurre antes y durante la jornada electoral. El día de la votación es difícil que se pongan a repartir votos, aunque lo intentarán. No significa que cambies un voto por otro. Fraude es violación de la ley, uso desmedido e ilícito de recursos, y campañas negras. Todo esto es lo que queremos evitar. Ahora es cuando se arma. El día de las elecciones ya está armado, compraron los votos e hicieron campañas negras.

¿Ve latente esta posibilidad?

—Hoy estamos luchando para que no se consolide.





