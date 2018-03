No hay más acusaciones por pederastia: Obispo

El siglo de torreón

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, expresó que como institución se ha dado cuenta a la autoridad sobre los casos de pederastia eclesial, no obstante, no se tienen más acusaciones sobre padres que hayan incurrido en estos actos ante la Fiscalía General del Estado (FGE)

"Nosotros hemos dado cuenta de lo que se nos ha pedido, hasta ahí puedo decir yo. En esto, como dije hace unos días, no tenemos una acusación y nosotros estamos al pendiente de eso. Yo tengo una responsabilidad muy grande con la Iglesia, cuando hay cosas que se tienen que corregir, se tienen que corregir", aseguró.

Indicó que desde su llegada a la Iglesia en Saltillo, ha sido objeto de muchas situaciones y leyendas diariamente.

"Esto no es nuevo para mí, y más allá no puedo llegar, la gente es la que nos conoce y el comportamiento de los padres. Nosotros tenemos abogados que han ido a ver qué cosa hay y no encontramos nada", dijo.

En relación a los nombres que se han difundido, el obispo de Saltillo, evitó opinar al respecto.

Hace unos días la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que hay 11 padres denunciados como agresores, de los cuales 4 son de Torreón, mismos que también fueron denunciados ante la Nunciatura Apostólica desde el año pasado.

Los casos corresponden además a casos de la región Centro, Norte y Sureste, de los cuales se han desprendido declaraciones de alrededor de 20 personas, entre involucrados y testigos.

