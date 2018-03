'Pink Hawks' busca romper estereotipos en FIRST Laguna

TORREÓN, COAH.-

"Pink Hawks 6606" proviene del Tec Milenio, campus Toluca y es el primer equipo mexicano de robótica integrado 100 por ciento por mujeres.

Fernanda Figueroa de 16 años de edad e integrante del equipo, dice que es el segundo año que participan en FIRST Robotics Competition y que buscan promover la inclusión del sector femenino en este tipo de eventos, basados en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

"Sabemos que hay muchos estereotipos y paradigmas sobre la mujer, decidimos romperlos y aquí estamos, nuestro objetivo es tener un 50-50 en FIRST", mencionó.

"Allá afuera hay comentarios negativos y no creen en nosotras, en muchas ocasiones nos recriminan mucho de porqué nuestro uniforme es rosa, pero estamos representando a las mujeres, queremos que todas se unan y salir adelante", expresó Luz Elena, otra integrante del equipo y encargada de la parte mecánica.

En esta temporada 2018, las estudiantes de preparatoria decidieron que su robot se llamara "Kahlo", en honor a la pintora mexicana Frida Kahlo.

Andrea Gómez, dice que en FIRST Laguna Regional que organiza Industrias Peñoles, han tenido resultados positivos por lo que esperan escalar en el ranking y pelear por un pase al mundial.

Fernando Alanís, director general de Industrias Peñoles señaló que en esta ocasión, el 32 por ciento de los participantes en FIRST Laguna Regional son mujeres .

"Me enorgullece ver el talento que está involucrado, Peñoles es un gran promotor del talento femenino, nosotros buscamos talento, no nos importa el género, nos sentimos orgullosos de que hoy tenemos a 757 profesionistas mujeres dentro de nuestra organización y FIRST será un futuro semillero de muchas futuras peñoleras", concluyó.





Las estudiantes de "Pink Hawks 6606" son guiadas por sus maestros en la competencia. (ANGÉLICA SANDOVAL)

