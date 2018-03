Se 'enciende' pasión por ciencia con FIRST

TORREÓN, COAH.-

Hoy inicia la competencia de robótica FIRST Laguna Regional que por segundo año consecutivo se realiza en esta región con el patrocinio de Industrias Peñoles.

En esta eliminatoria, participan más de 2 mil jóvenes de secundaria y preparatoria de 16 entidades del país que buscarán su pase al mundial, a celebrarse en Estados Unidos y cuya categoría es: FIRST Robotics Competition (FRC). Este año, el reto se denomina FIRST Power Up y está basado en la temática de videojuegos.

La inauguración del evento, arrancará en punto de las 8:30 horas en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Laguna.

La competencia estará abierta al público en general y además se instalarán pantallas gigantes al interior de la institución educativa; también se podrá seguir cada detalle de los partidos de clasificación a través de la página de facebook: FIRST Laguna Regional.

La empresa metalúrgica, señaló que la educación es un pilar en su estrategia de Responsabilidad Social, razón por la que desde el año 2012 ha impulsado la competencia FIRST en la Comarca Lagunera.

En esta temporada 2018, Peñoles patrocina a 15 equipos de robótica de La Laguna y de otras entidades del país como Oaxaca, Zacatecas, Estado de México y Sonora.

En 2012, la empresa inició patrocinando a 4 instituciones educativas de la región; en 2013 fueron 6; en 2014 a 7; en 2015 se apoyaron a 8 y en 2016 y 2017, a un total de diez contingentes.

FIRST es una iniciativa fundada en 1989 por el inventor Dean Kamen con la intención de ayudar a los jóvenes a descubrir el amor por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Competencia Equipos de robótica buscarán su pase al mundial. ⇒ Este año se realizarán 187 torneos regionales de FRC, distribuidos en diversos países del mundo como Estados Unidos, Canadá, México, Israel, China y Australia. De estas eliminatorias, surgen los equipos que van a participar al mundial. ⇒ En FIRST Robotics Competition, hay más de 20 premios. ⇒ El más prestigioso el Chairman's Award.

De fiesta. FIRST Robotics Competition aglutina a jóvenes de México y el mundo que tienen entre 14 y 18 años de edad. (ERNESTO RAMÍREZ)

