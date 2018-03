'Afinan' robots para partidos de clasificación de FIRST Laguna

TORREÓN, COAH.-

Más de 2 mil jóvenes de 16 entidades de la República Mexicana llegaron a La Laguna para participar en la competencia FIRST Laguna Regional que impulsa Industrias Peñoles y que oficialmente arranca mañana con los primeros partidos de clasificación.

Esta tarde y en medio de un ambiente colorido y con la aparición de las primeras porras, iniciaron los juegos de práctica; en esta etapa, la mayoría de los 45 equipos participantes realizan algunos ajustes a sus robots, mismos que fueron fabricados en un periodo de seis semanas, tal y como la marca el reglamento de la eliminatoria.

Previamente, se llevó a cabo una junta de conductores de robots y posteriormente se realizó la apertura del terreno de juego para medición y calibración de los mismos.

La cancha se instaló en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Laguna y el reto de este año, es denominado FIRST Power Up, que se basa en la temática de videojuegos y del que únicamente seis equipos lograrán amarrar su pase al mundial, a celebrarse en Estados Unidos, en la categoría de FIRST Robotics Competition (FRC).

La empresa metalúrgica, señaló que la educación es un pilar en su estrategia de Responsabilidad Social, razón por la que desde el año 2012 ha impulsado la competencia FIRST en la Comarca Lagunera.

En esta temporada 2018, Peñoles patrocina a 15 instituciones de nivel medio superior a fin de que diseñen, construyan y programen los robots.

En 2012, la empresa inició patrocinando a 4 instituciones educativas de la región; en 2013 fueron 6; en 2014 a 7; en 2015 se apoyaron a 8 y en 2016 y 2017, a un total de diez contingentes.

FIRST es una iniciativa fundada en 1989 por el inventor Dean Kamen con la intención de ayudar a los jóvenes a descubrir el amor por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

FIRST es una iniciativa fundada en 1989 por el inventor Dean Kamen con la intención de ayudar a los jóvenes a descubrir el amor por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Cabe hacer mención que la inauguración se llevará a cabo mañana viernes a partir de las 8:30 horas; sin embargo, desde hoy el evento está abierto al público en general.





