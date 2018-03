Pendiente, reparación del daño por feminicidio

TORREÓN, COAHUILA

Con la sentencia de 75 años de prisión dada a Abraham Cruz Ramírez por el feminicidio de Karen Arely Cruz su expareja y la madre de ésta María de Jesús Olvera, el proceso no ha terminado, pues ahora corresponde la revisión de la reparación integral del daño a las víctimas del feminicidio -dos hijos que dejó la hoy occisa- opina la Red de Mujeres de La Laguna.

Ariadne Lamont, vocera de la Red, dice que la organización reconoce el trabajo desarrollado por las autoridades de procuración de justicia que dan indicios de que en Coahuila las cosas "se van a hacer diferente", en cuanto a la aplicación de protocolos para investigar con perspectiva de género, sin embargo, todavía hay pendientes. "Nos congratulamos de que se haya tipificado como feminicidio, que el sujeto activo fue vinculado y sentenciado, pero vemos que ese caso no está terminado, concluyó la parte que se refiere a que el esté recluido como sujeto vinculado y se haya dictado sentencia. Lo que no sabemos y que la sociedad no se ha interesado, es justamente lo que tiene que ver con reparación del daño, que tiene que ver con todas las víctimas indirectas que a nosotras como Red nos está preocupando", expuso.

Añadió: "¿Quién se hace cargo de los menores si son las abuelas maternas las que en estos casos los cuidan, pero la abuela materna también murió, no sabemos ¿Qué pasó con los hijos de la víctima de feminicidio? ¿Cómo viven? si los separaron, o viven juntos ¿Quién los atiende? ¿Van a la escuela? todas esas cosas que nos interesa, queremos verificar".

Lamont recordó que una de las recomendaciones de la CONAVIM para evitar la declaratoria de Alerta de Género en Torreón, está relacionada con la reparación integral del daño, la cual no se limita a la entrega de despensas, ni tampoco con la afiliación al seguro popular, sino que ésta debe estar apegada a los estándares internacionales y personalizada, pues no en todos los casos las víctimas tienen las mismas necesidades.

La Red buscará a las autoridades para hacerse de información que les permita verificar la parte de la reparación del daño a las víctimas indirectas del feminicidio, que consideran fue doble, pues la madre también tuvo una relación afectiva y de confianza con el agresor, sin embargo, el de ella fue tipificado como homicidio calificado.

Hasta el momento la reparación integral del daño en Coahuila no se lleva a cabo conforme a lo que marca la ley, según ha documentado la Red.





Sentencia. Apenas el martes se dictó sentencia de 75 años de prisión contra Abraham Cruz Ramírez. (EL SIGLO DE TORREÓN)

