Rechaza CLIP eliminación de carril en la calzada Colón

Integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) rechazan el que se reduzca a dos carriles la calzada Colón para acondicionar una ciclovía, argumentando que se generará un caos vial y por lo tanto no será seguro para los ciclistas. En su encuentro con las autoridades municipales, solicitaron el estudio necesario que avale su propuesta así como el presentar otras alternativas.

Ernesto Llamas, vicepresidente del CLIP, comentó que las los organismos que lo integran desconocían el proyecto por lo que pidieron un encuentro, el cual se celebró el viernes pasado, con el titular de Obras Públicas del Municipio, Tomás Galván, así como con el titular de Urbanismo, Aldo Villarreal y el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara.

Llamas dijo que el propósito de estos señalamientos, es que sea un proyecto consensuado y sobre todo evitar que sea una obra fallida.

“Que no sea un proyecto fallido a consecuencia de un mal estudio por eso nosotros estamos solicitando que se estudie con detenimiento los pros y contras de cada una de las alternativas que hay por ahí; no estamos en contra de que los ciclistas circulen por la calzada Colón sino que circulen con una seguridad de que no no habrá accidentes por el bienestar de ellos”.





