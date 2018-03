Niega 'cacería de brujas' contra LGBTTI

TORREÓN, COAH.-

El director de Salud Municipal de Torreón Manuel Acuña negó que se haya emprendido una "cacería de brujas" en contra de la comunidad LGBTTI únicamente por su vestimenta, pues asegura que se tienen identificados a los grupos de personas que se dedican al sexoservicio, a quienes dijo se les vigila conforme a lo que marca el reglamento de Salud.

"Nosotros debemos de tener un manejo y supervisión, análisis para dar una garantía de que esto está cuidado, nuestra postura como Salud Municipal es vigilar esta cuestión la situación que en un momento dado manejan los grupos", explicó el funcionario.

El director negó que se trate de una "cacería de brujas", "definitivamente no… la persona que no está llevando a cabo una actividad de comercio sexual, no tiene por qué estar preocupada", insistió.

Y es que ese es el mayor temor que expresaron las mujeres trans que se presentaron ante la segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, el ser detenidas únicamente por recorrer las calles.

Pero también algunas reconocieron que no contaban con el permiso de Sanidad para dedicarse al sexoservicio argumentando que en la pasada administración municipal no se les exigía.

"Lo que pasa es que nosotros como lo que sucede en control animal, no existen muchos registros, pero eso no quiere decir que no deba de estar registrado… tenemos que llevar un orden de salud, incluso debemos estar vigilantes de que si hay personas que se dedican al trabajo sexual se estén cuidando lo marca el artículo 66 de que deben usar preservativo, hacerse exámenes, que deben tener un documento que les avale y que estén registrados en el área de Salud Municipal".

Además comentó "lo que estamos cuidando es a la comunidad, a la sociedad que hace uso de ese servicio para que no corran riesgo de todas las enfermedades que nosotros hemos detectado, algunos problemas que podemos decir que están en riesgo, las personas que tienen este tipo de servicio y que en un momento dado nosotros estamos vigilando desde el marco de lo que es la ley para cuidar los Derechos Humanos".





Salud. Manuel Acuña negó que exista una cacería de brujas en contra de la comunidad LGBTTTI.

