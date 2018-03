Cada día que pasa las cosas en el Simas se ponen más color de hormiga. Como era previsible desde antes del inicio de la administración, en el sistema de aguas de Torreón está uno de los principales focos de conflicto entre la actual y la pasada administración. Uno de los asuntos tiene que ver con los métodos, digamos poco ortodoxos, de contratación e indemnización que tuvo la gerencia general encabezada por Xavier Herrera, hoy subsecretario de Egresos del Estado, tal y como lo reportaron nuestros subagentes en la misiva pasada. Claro que don Xavier ya salió a decir que no hay irregularidad alguna y que si hay algo, pues que denuncie la gerencia actual encabezada por Juan José Gómez.

Pero el asunto más peliagudo está en Ecoagua, en donde el choque de trenes ha sido con todo. Y es que luego del despido del despacho Nassar Nassar, que había ganado hasta ahora todos los litigios, para contratar a un nuevo despacho liderado por un abogado cercano al alcalde Jorge Zermeño, han surgido voces que ponen el foco de atención no tanto en quién es el que debe ganar el último litigio, sino por qué no se ganó antes. Y es que, según esta versión, el juicio mercantil en el que está en juego el pago de 163 millones de pesillos más intereses es el más importante de todos, cuando no el único que merece la pena. Y esto es porque la empresa Ecoagua decidió entregar la planta tratadora de aguas residuales al Simas sin la necesidad de que éste le peleara la posesión, como lo hizo. Dicen que la exconcesionaria sólo pedía a la empresa paramunicipal que hiciera un compromiso de pago de los adeudos, cosa a la que se negó, por lo cual se inició el juicio que sigue hoy vigente. Incluso, hay quienes hablan de que los jefes actuales del Simas pudieran iniciar un procedimiento para indagar por qué se le pagaron al despacho anterior 40 millones de pesillos si no pudo resolver el juicio que más compromete las finanzas del sistema. O sea que el tema va para largo y va a dar mucho más.

***

Dicen que además de los dardos poco efectivos aunque incómodos de los priistas que buscan ponerle piedras en el camino de la reelección a Jorge Zermeño, dentro de la administración panista hay fuertes grillas que evidencian la escasez de mecanismos de control o figuras de autoridad que pongan orden. Según nuestros subagentes disfrazados de macetas, no son pocos los funcionarios y aspirantes a serlo que buscan garantizar un lugar dentro de la próxima administración. Estos anhelos han desatado una especie de lucha intestina de quienes buscan por todos los medios quitar del camino a rivales o, en el mejor de los casos, mostrar los méritos políticos necesarios para ser tomados en cuenta. El problema es que la composición del cuerpo de gobierno municipal es tan heterogénea, con muchos grupos metiendo la mano, que luego es difícil identificar quién juega con quién y al final terminan afectando al ayuntamiento presidido por don Jorge. Además, están los que eso de la institucionalidad no se les da mucho que digamos, tal es el caso de Pedro Luis Bernal, director de Tránsito, que se ha metido solo en aprietos por su forma de actuar. A las fotos que circulan de don Pedro cómodamente sentado y uniformado en las gradas del estadio Corona disfrutando de un partido de los Guerreros, se ha sumado la denuncia de una ciudadana que grabó al jefe vial siguiéndola para multarla. Además de que Bernal iba a bordo de un auto particular, traía uniforme de policía, lo cual no corresponde con las labores que desempeña. Y cada vez son más las voces que dicen que el director de Tránsito anda muy suelto, lo cual le ha ocasionado dolores de cabeza al director de Seguridad, Primo Francisco García y hasta el mismo alcalde, a quien se le ha visto algo irritable en estos días de antecampaña.

***

Quien no canta mal las rancheras es el alcalde de la Urbe de Adobe, Manolo Jiménez, quien también busca la reelección. Dicen que al edil priista le ha costado harto trabajo dejar el discurso de resentimiento por lo “mal” que le dejaron la administración los muchachos de Isidro López. Y es que más allá de las quejas constantes, sólo ha podido presumir que ha tapado uno que otro bache y entregado algunas patrullas. Por cierto, los subagentes disfrazados de maleza cuentan que las flamantes unidades de la recién creada Policía Ambiental probablemente tendrán problemas para adentrarse en terrenos agrestes -que es donde se supone que deben andar- porque, curiosamente, las llantas se ven bastante gastaditas, cosa que no concuerda con la carrocería que luce radiante. Dicen que tal vez alguien se llevó los neumáticos nuevos o de plano nadie revisó bien la mercancía comprada. En fin. Entre los pendientes que anunció con ahínco el joven Manolo durante su campaña se encuentra el retiro de las fotomultas que según sus correligionarios eran inconstitucionales y que por lo tanto don Chilo debía suspenderlas. Pues parece que la administración actual ha cambiado de opinión, porque no sólo las ha dejado sino que incluso relanzó todo el programa bajo otro nombre: Radar Vial. De la condonación de fotomultas, ya ni para qué hablar porque nadie se acuerda. Para acabarla de amolar, ya se dio el primer cambio en su gabinete, a apenas dos meses y medio de haber iniciado la administración. Jorge Verástegui se fue de la Secretaría del Ayuntamiento para incorporarse a una universidad. Al parecer don Jorge no se halló en eso del control municipal y la atención a los múltiples quejosos. Vamos a ver si el ayuntamiento ya despega.

***

Como cada cambio de administración, la disputa por el control de la Reserva de Jimulco está a todo lo que da. Dicen los subagentes disfrazados de lechuguillas que las pugnas de ahora se han desatado porque hay un grupo de empresarios interesados en invertir en la minería en el sector, a sabiendas que por el plan de manejo no se puede ese tipo de actividad. Cuentan que dichos inversionistas convencieron a algunos ejidatarios de los supuestos beneficios que traería la explotación de minerales, al grado de que solicitaron ya su salida de la Reserva. La excusa que, según estas versiones, están utilizando es señalar a la Fundación Jimulco por su presunta ineficiencia. No obstante, dicen que los ataques a la Fundación se deben a que la ven como la principal enemiga para llevar a cabo los planes de explotación minera en la zona. Pero dicen los que saben que el hecho de dejar la Reserva no implica que puedan hacer lo que deseen en automático, toda vez que los guardianes de la zona podrían denunciar ante instancias estatales la explotación irregular de recursos.

***

Tal parece que la panista Patricia Flores Elizondo está en plan optimista, porque ayer en Gómez Palacio aseguró públicamente que la relación política con el partido Movimiento Ciudadano es miel sobre hojuelas y que de no darse la coalición entre éstos y el PRD en las elecciones locales, no afectará el resultado. Doña Paty es la segunda en la fórmula que encabeza el alcalde de Durango, José Ramón Enríquez en la candidatura por el Senado mediante dicha coalición, luego de que por dedazo -perdón, acuerdo nacional- se determinó que la primera posición quedara representada por el partido del “movimiento naranja... na, na, na, na, na”. Sin embargo, los maldicientes cuentan que la panista se suma al listado de perfiles que, por responder más a compromisos políticos que a arraigo y experiencia, podrían poner en riesgo los resultados de la elección para la llamada coalición “Por México al Frente”. Además de ser sobrina del asesor del gobernador, Rodolfo Elizondo Torres, doña Paty trabajó en la administración de Felipe Calderón como jefa del despacho del presidente, pero fue salpicada por el escándalo de la obra de la Estela de Luz, en la que al final se dijo ella no tuvo que ver. Sus detractores dicen que llevaba más de 10 años viviendo en Estados Unidos, un factor que incluso podría ser motivo de impugnación ya que para ser candidato a un cargo de elección popular debe comprobarse una residencia mínima en el lugar donde busca la postulación. A esto se añade que, según sus rivales internos, carece de trabajo al interior del partido y que su designación obedece a un capricho de Elizondo Torres para imponerla como candidata, favorecida por el tema de la equidad de género en el reparto de posiciones. A decir de los intrigosos, este es un ejemplo más de los riesgos a que el PAN y su principal militante en el estado, el gober Aispuro, se están enfrentando en un proceso electoral que se muestra harto complicado, por haber hecho a un lado a aspirantes de mayor arraigo y que garantizarían la atracción del voto sobre todo en La Laguna.







