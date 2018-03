Sin documentos que prueben denuncias contra abogado

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El Ayuntamiento de Torreón no cuenta con los documentos que prueban denuncias contra Alberto Romero Castañeda, representante del despacho aprobado hace una semana por el Consejo Directivo del Simas para encargarse del litigio que enfrenta con Ecoagua.

El alcalde Jorge Zermeño Infante dijo que "él está trabajando como cualquier profesionista que puede trabajar, si no pudiera, estaría en la cárcel".

No obstante, el edil reiteró que para él es más importante que "el despacho Nassar y Nassar que fue contratado, no tenía poderes para actuar, han actuado otros abogados, ha cobrado 40 millones de un pleito que está perdido, no se ha ganado, está a una sentencia de un colegiado en la Ciudad de México con una apelación de la Suprema Corte de Justicia, no está ganado, pero ya cobró 40 millones y pretende cobrar 20 más".

El alcalde dijo que el despacho de abogados recién contratado cobrará por resultados "que será una cantidad mucho menor buscando defender acciones".

Visiblemente molesto ante los cuestionamientos, Zermeño Infante insistió en que no sabe de los supuestos antecedentes penales, "yo no sé, indáguelo ustedes".

-Por lo pronto el Ayuntamiento no cuenta con la documentación de los supuestos antecedentes- se le preguntó.

"No, ni me interesa, es un abogado litigante".

-Pero sería importante, ¿no alcalde?-

"Y no sería importante indagar por qué cobraron los otros, no sería importante saber por qué cobraron 40 millones y pretendían cobrar otros 20, yo creo que eso es importante ¿no?.

Si se comprueban estos antecedentes, el edil dijo que afectaría el contrato.

Las declaraciones las dio al finalizar la sesión de Cabildo celebrada ayer, en donde el tema de las quejas presentadas por tres transexuales desató polémica entre los regidores del PRI y del PAN, principalmente.

Caso Antecedentes del conflicto. ⇒ El despacho Nassar Nassar y Asociados, que lleva el caso del conflicto Simas-Ecoagua desde 2016. ⇒ El pasado 9 de marzo Simas "oficializó" el despido del despacho Nassar Nassar y Asociados, ⇒ El abogado Alberto Romero Castañeda es quien continuará con el litigio.

Sin pruebas. El alcalde Jorge Zermeño dijo que no existen documentos de supuesta denuncia contra abogado contratado. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: ecoaguaptarnassar nassarSIMASSimas torreon

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...