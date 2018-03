Nombran a nuevo auditor; promete resultados inmediatos

CIUDAD DE MÉXICO.-

La tarde de este jueves, a unos minutos de haber sido nombrado David Colmenares, nuevo auditor Superior de la Federación, aseguró que no hay tiempo para esperar, por lo que se comprometió a dar resultados de inmediato y aceptó que el reto que tiene enfrente es fuerte y desde hoy mismo empezará a revisar todos los temas, los delicados y los no tanto.

En entrevista después de su toma de protesta, David Colmenares se comprometió a trabajar para que la Auditoría Superior de la Federación realmente sea un instrumento para combatir la corrupción.

Colmenares adelantó que va a cambiar la efectividad de la Auditoría Superior de la Federación porque no tiene sentido trabajar para que después se pierdan todas las denuncias presentadas.

Dijo que muchos de los casos que presenta la ASF se pierden en el Tribunal Fiscal debido a que no vienen bien fundamentados.

"Ha habido 800 denuncias, lo señalaba Mario Amparo Casar, y hablaba de un 0.04% de efectividad, eso tenemos que cambiarlo, no tiene sentido trabajar para que después pierdas todas las denuncias que presentas. Tienes que fortalecer el planteamiento jurídico en el Tribunal Fiscal se pierden, no porque el Tribunal esté en contra de la Auditoría, sino porque no vienen bien fundamentados los casos", dijo.





