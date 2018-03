Alcaldes de la Zona Metro ven problemas con obra del Metrobús

LERDO, DURANGO.-

El Metrobús aun no funciona en Coahuila pero ya hay problemas a la vista expuestos por los concesionarios del transporte público a las autoridades, tanto que en Matamoros, el alcalde Juan Carlos Ayup, dijo que es necesaria una reunión con autoridades estatales por esta razón, así como percances que tienen que ver con la movilidad de los usuarios, mientras que aunque en Durango aun no han arrancado los trabajos correspondientes, los municipios de Gómez Palacio y Lerdo propusieron al gobierno como ruta para el metrobus la del periférico en lugar de la del bulevar Miguel Alemán para no afectar a los concesionarios e incrementar el servicio del transporte a los habitantes de dichas colonias.

La necesidad de un acercamiento con los gobernadores de Coahuila y Durango (Miguel Riquelme y José R. Aispuro), respectivamente, quedó manifiesta hoy en la reunión de alcaldes metropolitanos celebrada en la presidencia de Lerdo.

Respecto al Metrobús, Juan Carlos Ayup dijo que se habrá de negociar con los concesionarios del transporte porque el sistema de transporte les va a afectar, además de que no se han resuelto cuestiones de movilidad para personas que vayan a Torreón o a Matamoros (lo que denotaría una inadecuada planeación) por lo que es necesario conocer el estatus del proyecto.

“Acordamos una plática en primera instancia con Gerardo Berlanga, el secretario de Infraestrcutura del Gobierno de Coahuila, para que nos de el estatus sobre la etapa en la que se encuentra el Metrobús, porque posteriormente viene un modelo de negociación con el tema de modernización de transporte y nosotros, tanto Torreón como Matamoros tenemos que platicar con los concesionarios porque finamente es a ellos a quienes les va a afectar, se supone que en el convenio viene ahí que van a ser socios y accionistas y ellos tienen que saber en qué porcentaje y en qué medida será su participación. Como alcalde nosotros estaremos en la mejor disposición de protegerlos y de que no vayan a ser desplazados, por eso el acuerdo que tomamos de que nos expliquen el estatus del asunto”, declaró Ayup.

El alcalde matamorense explicó que existen algunos puntos donde hay paradas para Metrobús, pero hay caminos intermedios y ejidos, y para que las personas puedan tomar su transporte tendrán que salir a la carretera pero la parada mas próxima les quedaría a uno o dos kilómetros y eso es algo que tienen que revisar.

“Hay puntos donde no sabemos cómo vamos a trasladar a todas las personas que se movilizan a través de los concesionarios de la línea roja y la de Congregación Hidalgo que son los que ahorita nos dan el servicio y es lo que vamos a ver”, dijo Ayup.

Respecto al tema del Metrobús en la Laguna de Durango, la alcaldesa, María Luisa González Achem, reconoció que en Coahuila hay más avance, pero también dijo que ni en Gómez Palacio ni en Lerdo quieren que la ruta pase por el bulevar Miguel Alemán.

“Yo siento que Coahuila está un poquito mas avanzado. Nosotros todavía no tenemos definido por parte del Gobierno si se va a hacer pero tanto Gómez como Lerdo ya se hizo la propuesta de ruta para no afectar a los rojos y verdes, así como no entorpecer el tráfico por el bulevar Miguel Alemán”, dijo González Achem.

La alcaldesa dijo que la base del Metrobús estaría en la Curva del Japonés buscando alimentar pasaje a los camiones rancheros y que circulen por el periférico donde hay cerca de 20 mil habitantes de esta zona del norponiente y dejar las rutas tradicionales como transportes del Nazas y transportes Laguna. “Pero esto es cuestión de los gobernadores, si nos acompañan en la reunión aclararemos estas dudas”, dijo la alcaldesa.





