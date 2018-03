Productos no deben declarar propiedades que no pueden comprobarse: SS

TORREÓN, COAH.-

La Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila exhortó a la población a no consumir productos que no sean prescritos por personal médico, así como denunciar a los establecimientos que oferten medicamentos o suplementos que no cuenten con los permisos correspondientes.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud pidió a la ciudadanía que en caso de detectar la venta de “productos milagro” denunciarlo al teléfono 01800 ES SALUD, vía correo electrónico a quejassscoahuila@gmail.com o bien a través de redes sociales en @SS_Coahuila - Twitter - o Secretaría de Salud Coahuila en Facebook.

Según la dependencia esto es “en relación a la publicidad y comercialización que en los últimos días se ha realizado de los productos de la línea MOON LIGHT CARE que de acuerdo a Diana Quiroz Casillas, estudiante del Instituto Tecnológico de la Laguna, pertenecen a la empresa ALQUIMEX”.

La SS puntualizó que los productos “de manera indebida” son anunciados como suplementos alimenticios que “quitan células cancerígenas y regeneran órganos del cuerpo humano”.

De acuerdo al artículo 215, fracción V de la Ley General de Salud, los suplementos alimenticios se definen como “productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se pueden presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementaria o suplir algún componente”.

Señala que en el artículo 22, fracción VI del Reglamento de Control Sanitario de la Publicidad de la Ley General del Salud, establece que un suplemento alimenticio no debe declarar propiedades que no pueden comprobarse, o que los productos son útiles para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico. Por lo tanto, los productos que afirman tratar o curar una enfermedad, síntomas o padecimientos, no pueden ser considerados de esta categoría y deberán ajustarse a la clasificación que de conformidad con la normatividad aplicable, les corresponda.

Asimismo informa que el personal de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud realizó visitas de verificación a dos establecimientos que ofertan al público los productos anteriores, llevándose a cabo una suspensión de actividades y aseguramiento de aquellos productos que no cumplen con la legislación sanitaria, en materia de aviso de funcionamiento, registro de productos ante la Secretaría de Salud Federal y con respecto a su Publicidad.





La Secretaría de Salud emitió el comunicado en relación a los productos de la línea MOON LIGHT CARE. (ARCHIVO)

