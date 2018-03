Amarra la UAL premio en competencia FIRST

TORREÓN, COAH.-

El equipo de robótica de la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL) “E-Hawks 6199” se adjudicó el Team Spirit Award en la competencia regional de FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Techonology) que se realizó en Lubbock, Texas y cuya categoría fue FRC (FIRST Robotics Competition).

Esta distinción, se otorga por el entusiasmo y espíritu a través del trabajo en equipo promoviendo los objetivos de FIRST. “El Team Spirit es el premio para las porras, es el espíritu del equipo, dan el reconocimiento a los muchachos porque son los que están alentando desde las tribunas a los equipos”, expuso Ricardo Barousse, uno de los asesores del contingente de robótica.

La competencia se celebró del 7 al 10 de marzo y según el asesor, aunque no obtuvieron su pase al mundial, lograron ganar experiencia para lo que será su segundo regional, impulsado por Industrias Peñoles y que se llevará a cabo en Torreón del 21 al 24 de marzo.

En este encuentro, el equipo de robótica de la UAL volverá a buscar su pase al mundial a desarrollarse en Houston, Texas del 18 al 21 de abril y en Detroit, Michigan, del 25 al 28 de abril.





