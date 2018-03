Ve Centro Juan Gerardi violación a derechos de manifestantes

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

GÓMEZ PALACIO, DGO







COMENTAR

El Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, condenó la actuación del Gobierno Municipal y el Estatal por los enfrentamientos de policías con la población civil registrados ayer en Gómez Palacio a raíz de las protestas de pobladores que se oponen a la instalación de una fábrica de cianuro.

Juan José Rojas, abogado del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, dijo que existen claras violaciones a los derechos humanos en la actuación de las autoridades debido a que hay protocolos que deben aplicar para atender estas movilizaciones.

“Es algo que se condena, que no debe pasar así, me parece que hay una cerrazón de parte de las autoridades en cuanto al no diálogo con las personas que están dentro del movimiento; hubo detenciones arbitrarias, afectación a particulares, en negocios, casas y automóviles, me parece que esto no debe suceder hay protocolos de las policías que obviamente violaron”.

El abogado señaló que inmediatamente después de la detención, las personas debieron ser trasladadas a la Vicefiscalía, directamente con el MP para declarar y que se abrieran las carpetas de investigación correspondientes, pero la información que tienen es que las llevaron a la Policía Municipal, donde estuvieron incomunicadas.

Menciona además que ante las detenciones arbitrarias, las personas deberán ser liberadas.

Dice que esta actuación es una clara violación a la Convención los Derechos Políticos, Económicos y Sociales pues “no se está respetando la libre expresión y asociación de las personas que no están de acuerdo con la instalación de la empresa”.

El centro de Derechos Humano Juan Gerardi tiene comunicación ya con algunos integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, y vigilará el caso.





Dijo que existen claras violaciones a los derechos humanos en la actuación de las autoridades debido a que hay protocolos que deben aplicar para atender estas movilizaciones. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: ejido la auroraplanta ChemoursChemours

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...