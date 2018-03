Tal parece que el asunto del transporte por aplicación va a seguir dando de qué hablar en Torreón. Y es que como recordará usted, memorioso lector, hace poco más de un año que llegó a la región esta modalidad de transporte se desató una fuerte polémica por el reclamo de los taxistas que consideraban que servicios como Uber representaban una competencia desleal. En su momento, las autoridades municipales atendieron el reclamo de los choferes tradicionales y emprendieron operativos contra los conductores vinculados a la aplicación. El asunto se resolvió, o al menos así se dijo, con una modificación en las leyes y reglamentos de transporte en los que, entre otras cosas, se contempla el cobro de una cuota especial a este tipo de transporte.

Pues bien, nuestros subagentes disfrazados de volante nos reportan que el retiro de autos Uber se ha reactivado en las últimas semanas, a pesar de que se supone que cada chofer aporta una cantidad de dinero a la empresa en la que ya se incluye el impuesto que se debe pagar a la autoridad. Dicen que detrás de esta medida hay un enjuague en el que estarían involucrados funcionarios estatales de Coahuila y municipales de Torreón del área de autotransporte. Según nos reportan, acaba de formarse una organización que se llama Asociación de Conductores Ejecutivos, la cual cobra a sus afiliados 160 pesillos a la semana a cambio de asesoría legal, psicológica y servicio de autolavado, en un establecimiento que tiene el organismo en la colonia Las Magdalenas. Hasta aquí todo bien. El problema radica en que los choferes que no quieren adherirse a la ACE curiosamente son molestados por la autoridad que les retira su vehículo so pretexto de que el servicio que brindan no está regulado. Los subagentes aseguran que detrás de esta acción hay un posible contubernio entre las cabezas de la asociación y la autoridad, ya que la primera estaría indicando a la segunda contra quién actuar. Lo que no se explican los afectados es por qué deben pagar nuevamente cuota cuando se supone que la aportación legal ya está cubierta con el pago que hacen a Uber. Misterio sin resolver.

***

Los que seguramente acumularán más misterios sin resolver a su ya de por sí larga lista son los integrantes del Poder Judicial de la Federación en Torreón. Y es que esta semana comenzó la mudanza de la sede de los juzgados federales del edificio ubicado en el bulevar Independencia a la Ciudad Judicial que se construyó detrás del Bosque Urbano. Quienes están llevando a cabo dicho cambio parecen no ser muy diestros en esos asuntos ya que han cometido varios evidentes descuidos que han sorprendido a propios y extraños. Resulta que en el traslado de muebles y cajas, algunas tapas y cajones se abrieron lo cual provocó que miles de oficios judiciales volaran por los aires y fueran a parar a quién sabe qué lugar de la ciudad. Algunos ciudadanos creyeron que tal vez se trataba del regreso de aquella vieja estrategia de los circos de arrojar entradas desde avionetas. Pero cuando las hojas llegaron al suelo, se percataron de que se trataban de resoluciones, notificaciones, órdenes judiciales y demás instrumentos legales que estaban archivados en la sede anterior. No faltó quien pensó que tal vez se trataba de una osada manera de terminar con el rezago de casos por resolver en el Poder Judicial de la Federación, o una novedosa forma de transparencia con la que, al azar, los ciudadanos pudieran enterarse de uno que otro caso que llevan los juzgados federales. Lo cierto es que, por lo menos, alguien va a salir regañado por tan penoso asunto.

***

Quien parece estar ya instalado en el modo “campaña” es el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño. Nuestros subagentes disfrazados de micrófonos nos comentan que el panista no desaprovecha ninguna tribuna o acto para dar a conocer sus planes en caso de resultar favorecido nuevamente por el voto popular en la elección del 1 de julio. Uno de los momentos más evidentes de esto que se menciona fue el jueves pasado durante la presentación del libro sobre el monumento a Torreón que la pasada administración priista retiró contra el reclamo de algunos grillos conocidos. Dicen que don Jorge prometió que va a construir un nuevo monumento, pero que ahora será de mármol, ya que el que fue retirado por lo visto ya no sirve para lo que quieren, con lo cual se daría la “razón o sinrazón” a los manifestantes de aquellos días. Pero además de eso, Zermeño soltó una serie de proyectos y compromisos que al paso de los minutos convirtió la presentación en una especie de mitin político. Lo bueno para el edil es que todo esto ocurrió después de las seis de la tarde, hora que se espera el Cabildo marque como la apropiada para que el jefe de la comuna pueda comenzar sus actos proselitistas una vez que arranque la campaña en forma. En donde los priistas -que no le ven buenas posibilidades a su candidato frente al llamado “Cid Campeador” blanquiazul- van a poner también la lupa es en el manejo que se haga de la programación de Radio Torreón, en donde desde las dos administraciones pasadas se ha dejado de lado el corte cultural para dar paso a uno más oficial que sirve de proyección para las labores que lleva a cabo el ayuntamiento. El problema para los del PRI es cómo criticar algo que ellos mismos hicieron, aunque dicen que el oficialismo de la estación se ha ido acentuando en la actual administración.

***

Nos cuentan que en la capital acerera el ambiente político se está poniendo color de hormiga. Y es que todo indica que el asunto se le empieza a complicar al alcalde panista de Monclova, Alfredo Paredes, quien busca la reelección para estar al frente del ayuntamiento tres años más. Por un lado se habla de una ruptura entre él y su antecesor Gerardo García, que también dicho que él quiere ser el candidato. De ser así, el munícipe no contaría con el impulso de la gente del famoso “Gallo de Acero”, porque hay que recordar que fue éste quien lo puso como candidato y le ayudó a ganar. Otro punto es que Paredes dio de baja a algunos funcionarios del comité local del PAN que trabajaban en el ayuntamiento desde la pasada administración, se dice que ya rompieron relación y aunque el alcalde y el presidente del PAN aseguran que van a llegar unidos a la campaña, no se les ve muy enjundiosos. Lo que sí es que don Alfredo no ha dejado de hacer campaña y todos los días empieza a trabajar desde temprano, sus eventos empiezan a las 7 de la mañana o, incluso, a las 6 en alguna ocasión, ahora sí que cuando aún no canta el Gallo. Los subagentes aseguran que sí trae y mueve gente, pero con el PAN medio quebrado se le ha complicado la cosa. Ni siquiera han asegurado que él será el candidato, ya que don Gerardo sigue empeñado en que buscaría la candidatura. Por otro lado esté César Flores Sosa, el diputado expanista, quien ya se registró como independiente y que desde siempre no ha dejado de señalar presuntos desvíos del emproblemado tándem Paredes-García. Y mientras el PAN resuelve, el PRI ya tiene lista a su aspirante, Lulú Kamar, empresaria de 38 años de quien se dice que cuenta con carisma y que ya empezó a armar un equipo con gente que no es sólo del PRI. Cuentan que la candidata está buscando hacer otro tipo de campaña y trae bastante billete para echar a andar la estructura del PRI. Finalmente los del PT eligieron a Melba Farías, líder de los comerciantes ambulantes, que también trae bastante gente y aunque es improbable que gane, puede restar votos al PAN y al PRI. Es decir, se va a poner buena la pelea en Monclovita la Bella.

***

Cuentan que en la banqueteada (de banquetes, no piense usted mal) Ciudad Lerdo se dieron cita dos comensales en un popular restaurante con nombre de bolero cantado por Los Panchos. Se trata nada menos que de Rocío Rebollo Mendoza, suspirante al Senado de la República por el PRI, y la alcaldesa María Luisa González Achem. Nuestros subagentes disfrazados de perchero nos comentan que las damas tuvieron una plática muy claridosa, como se caracterizan y distinguen las dos laguneras. Uno de los temas tratados en la charla fue el apoyo que habría manifestado doña María Luisa -al menos de viva voz y en una primera intención- a doña Rocío para echarle una mano o dos ahora que arranquen las campañas electorales. Lo anterior, dicen, no ocurrió antes de que la señora presidenta se quejara amargamente por la manera en que fuera excluida de las fórmulas femeninas del tricolor para obtener una curul aprovechando el peso de dos apellidos, Herrera y Rebollo, que marcan una diferencia en tiempos electorales. No obstante, aseguran que Rebollo también habría tenido algunas cuentas pendientes con González Achem que habrían sido subsanadas. Como recordará, suspicaz lector, curiosamente meses antes de que se definieran los aspirinos del PRI “alguien” del Ayuntamiento de Lerdo olvidó una y otra vez invitar a Rocío en su calidad de diputada federal por el Distrito 02 a todos los actos públicos que ameritaban, dicen que con tal de quedar bien en ese tiempo con la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera. Tal parece que todos los esfuerzos de la alcaldesa de Lerdo no habrían surtido efecto para obtener el favor de doña Lety, quien habría tocado el Son de la Negra para decirles a varias que sí, pero no decirles cuándo, lo que habría dejado alborotada a su homóloga lerdense. Pues habrá que ver hacia dónde se inclinan ahora las lealtades, si es que tal cosa alguna vez se vio en política.





VERDADES Y RUMORES.

