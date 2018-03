Un juicio pendiente en el caso Ecoagua

TORREÓN, COAH.-

XAVIER HERRERA ARROYO REGRESó A SIMAS PARA EXPLICAR CASO

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Xavier Herrera regresó al Simas Torreón. Fue para reunirse con el actual gerente, Juan José Gómez Hernández; Ricardo Segura de PC-29 y Enrique Sarmiento. Según dijo "vine a explicarles el caso Ecoagua y el estatus jurídico en que yo dejé el caso, ganada la mayor parte del litigio por un monto de 450 millones de pesos y una concesión cancelada anticipadamente a la empresa por incumplimiento y todo lo que me preguntaron obra en actas".

Declaró que sólo está pendiente un Juicio Mercantil por 180 millones. Corresponde a las contraprestaciones que se dejaron de pagar a Ecoagua en cuando se realizó una tregua por una especie de reconocimiento de adeudo.

El encuentro en el Simas se desarrolló a puerta cerrada sin acceso para tomar fotografías por instrucciones de Juan José Gómez. También fueron convocados expresidentes del Consejo Directivo, Raúl Albéniz, Víctor Navarro; el secretario técnico, Félix Pérez Murillo y el consejero Ignacio Corona.

Acudió el representante de Nassar Nassar y Asociados, Víctor Ortega.

Herrera aseguró que "fui invitado a platicar junto con otros consejeros, tenían algunas dudas del tema Ecoagua y ya les fue aclarado... cosas que deben conocer ellos pues todo está en actas de la causa por la que contratamos a Nassar, si el consejo anterior estaba enterado del proceso, etc.".

Herrera dijo ignorar por qué desconocen la información si todo está detallado en actas y firmada por consejeros, varios de los cuales siguen ahí.

Respecto a su opinión de la forma como el actual consejo directivo lleva el tema relacionado con el litigio, declinó hacerlo "no conozco a fondo que despacho quieran… nos dijeron que han recibido opciones de Ecoagua y nos quisieron preguntar nuestra experiencia con esa empresa".

Considera que si no se litiga bien esta última fase que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, se corre riesgo. "Hay que estudiar desde el contrato mas de 1000 hojas, 20 años, 9 adendums, 8 procesos que se vivieron yo creo que se requiere estudiar a fondo".

Respecto a los señalamientos en su contra de que el Simas no ha sido entregado declaró que: "Hubo un proceso de entrega-recpeción a la comisión que representaba Natalia Virgil.

‘No está definido’

Aunque Jorge Zermeño aseguró el pasado viernes que el despacho Nassar Nassar ya no llevaría el litigio de Simas-Ecoagua y que se analizaba ahora fuera uno lagunero, el gerente del Simas Juan José Gómez ahora dice que “no está definido todavía”.

Las declaraciones de Gómez Hernández se dieron luego de la reunión que tuvo él y los consejeros actuales del Simas, Ricardo Segura de PC-29; el regidor integrante de la Comisión de Ecoagua Enrique Sarmiento, con Javier Herrera Arroyo, exgerente del Simas.

También estuvieron los expresidentes del Consejo Directivo del Simas, Raúl Albéniz, Víctor Navarro Arratia, Víctor Ortega representante del despacho Nassar Nassar en Torreón y el exconsejero y regidor Ignacio Corona.

“Puede ser Nassar o se puede cambiar”.

Dice Gómez Hernández que no sabe cuándo se decidirá respecto al despacho que se haga cargo del litigio mismo que se encuentra en su calidad de Juicio Mercantil, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿A más tardar para cuando decidirán?- se le preguntó-. “No sé la Comisión (de Ecoagua) va a reunirse otra vez y ya definirán ellos cuando se toma la decisión, junto con el Consejo… es una decisión importante”. Habían dicho en la reciente sesión del Consejo Directivo que habían determinado que ya se iba a cambiar al despacho- “posiblemente pero no se ha hecho. El Consejo va a tomar la decisión y se decidirá si cambia o se queda el mismo despacho... lo que pasa es que en el Consejo no se definió esto... no se votó en el acta de consejo no está... no está terminada”.

Respecto a si desmiente al alcalde Zermeño, expresó que “él no dijo eso, él dijo se va a definir qué despacho se encarga del litigio, no está definido todavía”.





Reunión. Exgerente del Simas se reúne con los integrantes de la Comisión de Ecoagua autorizada por el Consejo y a quienes les respondió sobre la experiencia que tuvo con la exconcesionaria. (FERNANDO COMPEÁN)

Etiquetas: ecoaguaptarnassar nassarSIMASSimas torreon

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...