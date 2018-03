Salida de despacho de litigio no está definida todavía: Simas

TORREÓN, COAH.-

Pese a que el alcalde Jorge Zermeño aseguró que el despacho Nassar Nassar ya no llevaría el litigio de Simas-Ecoagua y que se analizaba que ahora fuera uno lagunero, el gerente del Simas, Juan José Gómez, ahora dice que “no está definido todavía”.

Las declaraciones de Gómez Hernández se dieron luego de la reunión que tuvieron él y los consejeros actuales del Simas, Ricardo Segura de PC-29, el regidor integrante de la Comisión de Ecoagua Enrique Sarmiento, con Xavier Herrera Arroyo, exgerente del Simas.

También estuvieron los expresidentes del Consejo Directivo del Simas Raúl Albéniz, Victor Navarro Arratia, Víctor Ortega representante del despacho Nassar Nassar en Torreón y el exconsejero y regidor Ignacio Corona.

“Puede ser Nassar o se puede cambiar".

Dice Gómez Hernández que no sabe cuándo se decidirá respecto al despacho que se haga cargo del litigio, mismo que se encuentra en su calidad de Juicio Mercantil, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿A más tardar para cuando decidirán?- se le preguntó-. "No sé, la Comisión (de Ecoagua) va a reunirse otra vez y ya definirán ellos cuando se toma la decisión, junto con el Consejo… es una decisión importante".

Habían dicho en la reciente sesión del Consejo Directivo que habían determinado que ya se iba a cambiar al despacho, “posiblemente pero no se ha hecho. El Consejo va a tomar la decisión y se decidirá si cambia o se queda el mismo despacho... lo que pasa es que en el Consejo no se definió esto.. no se votó en el acta de consejo, no está.. no está terminada".

Respecto a si desmiente al alcalde Zermeño, expresó que “él no dijo eso, él dijo se va a definir qué despacho se encarga del litigio, no está definido todavía”.

Declaró Gómez Hernández que “será la Comisión junto con el Consejo los que decidan, porque es una decisión muy importante”.

“El consejo va a tomar la decisión y ya se decidirá si cambia o se deja con el mismo despacho".

El alcalde Jorge Zermeño declaró el viernes pasado la salida de Nassar Nassar del litigio con Ecoagua y destacó que pese a la propuesta que hizo la empresa de una reconversión tecnológica de la PTAR, lo más importante primero era resolver el litigio.





Dice Gómez Hernández que no sabe cuándo se decidirá respecto al despacho que se haga cargo del litigio, mismo que se encuentra en su calidad de Juicio Mercantil, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (FERNANDO COMPEÁN)

