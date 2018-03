'No sea rajón', dice Meade a Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, pidió al panista Ricardo Anaya asumir las consecuencias de vivir como un magnate, y al morenista Andrés Manuel López Obrador ser un político que es un fantasma fiscal.

En entrevista al término de su reunión con integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el Club de Industriales, cuestionó si un servidor público con 39 años de edad puede tener ese patrimonio como Ricardo Anaya y vivir como magnate.

Meade Kuribreña advirtió que si el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente tomó malas decisiones “que las asuma. Como se dice de manera ordinaria “que no sea rajón”.

Ante el llamado de Anaya Cortés al presidente Enrique Peña Nieto para no intervenir en el proceso electoral, el abanderado presidencial del PRI, PVEM y Nueva Alianza dijo que lo habría que pedirle a Ricarda Anaya es que sacara las manos de sus propiedades inmobiliarias.

"La verdad es que la forma de hacer política en México, y parte de lo que nos ha lastimado mucho como país es cuando vemos a políticos que viven por arriba de sus ingresos y cuando vemos a políticos haciendo negocios”.

Puntualizó que él ha sido cinco veces secretario de Estado y su patrimonio es público y por 20 años he entregado declaraciones patrimoniales. “No tengo plantas industriales, no tengo fundaciones que hacen negocios inmobiliarios, no tengo 62 viajes al extranjero para hacer visitas de ninguna índole”.

Por ello, Meade insistió que cada quien tiene que hacerse cargo de sus decisiones y cuando la gente hace negocios desde el gobierno, tiene que estar dispuesto a rendir cuentas sobre esos negocios y no puede echarle la culpa de sus decisiones a ninguna otra instancia.





Meade dijo que Anaya no merece escudarse en la impunidad. (ARCHIVO)

Etiquetas: Meadeelecciones 2018

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...