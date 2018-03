Registran primera muerte materna del año en Torreón

TORREÓN, COAH.-

Se registra la primera muerte materna del año en Torreón. La Jurisdicción Sanitaria VI en la región Lagunera de Coahuila reportó que el deceso ocurrió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado 7 de febrero y que la causa del fallecimiento fue por corioamnionitis, una infección del líquido amniótico y las membranas.

Carlos Araujo, coordinador de Salud Materna y Reproductiva, informó que la mujer de 33 años de edad, tenía 30 semanas de gestación y que contaba con antecedente de dos abortos. También se había sometido a un cerclaje cervical para reducir el riesgo de un parto prematuro. Este último procedimiento se lo realizó en una institución médica externa, además de que su control prenatal lo llevó por fuera.

"Ella nunca fue al IMSS, ella llegó ya mal, el control no lo llevó ahí, lo llevo por fuera, ya llegó a la 16 infectada, el producto falleció también a consecuencia de lo mismo. Ella falleció en la clínica 71, pero su cesárea y todo lo que le hicieron fue en la 16", expuso.

Además de esta defunción, la Jurisdicción Sanitaria VI investiga una segunda muerte materna en esta ciudad. En este caso, el parto fue en octubre de 2017 pero la mujer falleció en enero de este año a causa de leucemia.

"Tenía 8 años con leucemia, para nosotros es una muerte materna porque no transcurrió un año, es una muerte materna tardía no obstétrica, la causa no fue por el embarazo", añadió.

Cabe señalar que a la semana epidemiológica No. 8 del año en curso, la Secretaría de Salud a nivel federal reporta 2 muertes maternas en el estado de Coahuila.

Estadística Incidencia. Incidencia. ⇒ A nivel nacional, Chiapas es el estado con mayor número de muertes maternas. Reporta 13. ⇒ Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo y parto y puerperio, son algunas de las principales causas de muerte materna a nivel nacional.

Fallecimiento. La Jurisdicción Sanitaria VI en la región Lagunera, dice que la mujer llegó al IMSS con una infección.

