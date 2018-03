Sin fecha para el arribo de vacuna

TORREÓN, COAH.-

A casi dos meses de desabasto, aún no hay fecha para el arribo de la vacuna contra la Hepatitis B a la región. "En cualquier momento la libera Cofepris y pues ya nos llegara", señaló César del Bosque Garza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI en La Laguna.

A inicios del mes de febrero, la Secretaría de Salud (Ss) en Coahuila informó que el retraso de esta inmunización, obedece a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no validó su seguridad y eficacia.

La vacuna se aplica en todo el país y se encuentra dentro del Esquema Nacional de Vacunación.

En ese entonces, Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud, indicó que actualmente, la hepatitis es una enfermedad controlada por lo que si la vacuna tarda en llegar dos o tres meses "no nos va a hacer ninguna diferencia".

Ayer se habían agotado las vacunas DPT (Difteria, Tos Ferina y Tétanos) y SR (Sarampión y Rubéola) en la Unidad de Consulta Externa, ubicada en el Parque Industrial Oriente.

De éstas últimas, Del Bosque Garza negó que existiera desabasto.

"A lo mejor ahí no las tenían, no me extraña porque sé que hay muchas unidades que no son nuestras del Seguro Social o del ISSSTE que no han tenido y van con nosotros y ahí se las aplican, tenemos que apoyarlos, pero ahorita lo vamos a ver y se va a surtir la unidad para que la gente no tenga que trasladarse hasta acá", comentó.

8 DE ENERO Desde esta fecha faltan vacunas antihepatitis.

Antecedente Inmunizaciones. ⇒ Las vacunas se aplican de manera gratuita. ⇒ El año pasado, también hubo desabasto. No había Triple Viral y tardó cerca de tres meses en llegar. ⇒ Tampoco había BCG.

Aplicación. Ayer había algunas vacunas agotadas en la Unidad de Consulta Externa del Parque Industrial Oriente. (ANGÉLICA SANDOVAL)

