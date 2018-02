Llama Cienfuegos a 'no aflojar guardia'

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, exhortó a no 'aflojar la guardia' en materia de seguridad en La Laguna. (EL SIGLO DE TORREÓN/FERNANDO COMPEÁN)

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, exhortó a no "aflojar la guardia" en materia de seguridad en La Laguna, "hay que seguir atentos, no dejar que esa ola criminal que afectó al Estado se vuelva a presentar".

Durante su visita a Torreón, Cienfuegos dijo "hace cinco años que yo vine, (...) no se podía transitar en las calles, no había gente en las avenidas, los restaurantes estaban cerrados, fuimos a un hotel a cenar, no había nadie. Hoy eso es diferente, ése es el cambio".

En el acto de arranque del nuevo Hospital Militar de Torreón, reconoció el apoyo de la iniciativa privada en las diversas obras realizadas en la entidad. Se acercó a saludar a los grupos de empresarios invitados y les dijo: "les agradezco mucho el apoyo que nos han brindado, sin ese apoyo no hubiera sido posible, los invito a que sigan construyendo un mejor país, un mejor Coahuila".

El apoyo del Ejército fue reconocido por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme: "reciba el más profundo agradecimiento por el apoyo y la colaboración de usted y del Ejército, es la razón por la que nuestro estado ha trascendido en los momentos más difíciles para continuar con su proceso de transformación (...)".

El mandatario estatal expresó que en acciones diversas de infraestructura de seguridad, los empresarios apoyan en tres modalidades: con aportaciones en efectivo, materiales de construcción al costo o donaciones directas.

"La próxima semana habrá una reunión con un grupo de conocidos empresarios para establecer el tipo de apoyo", dijo.

El gobernador de Coahuila aseguró que su gobierno "sabe la receta de éxito para avanzar en materia de seguridad y no la va a cambiar, pues se basa en la coordinación y el esfuerzo".





