Activista exige al Municipio respetar los derechos de la comunidad LGBTI

Tras la detención que sufriera un persona transexual al salir de un antro al poniente de Torreón presuntamente por ir vestido de mujer y no contar con permiso de prostitución, Raymundo Valadez Andrade, activista y promotor de los derechos LGBTI denuncia la falta de criterio de la autoridad municipal y exige se respeten los derechos humanos de la comunidad.

Fue a través de las redes sociales como Valadez tuvo conocimiento de la agresión que vivió Anexa, con quien tuvo contacto y a quien le pidió los detalles del hecho sin llegar "a un mero chisme", dijo.

La persona afectada comentó que su detención se dio porque iba vestido de mujer y por no portar su permiso de prostitución.

"Si la autoridad se basa en la apariencia de una persona para detectar quien se prostituye o no, están muy pend***, porque hay muchas que parecen pu*** y no lo son y las que no parecen, lo son" dijo el activista.

Además preguntó: "¿El VIH como otras enfermedades de transmisión sexual se contraen por tener relación sexuales sin condón o por cobrar?"

"¿El que no cobra esta inmune al VIH?", preguntó a la autoridad.

Añadió que "A qué voy, a que es una estupidez exigirle a quien no se prostituye o quien sí o a una chica trans o a un hombre gay un permiso prostitución cuando deberían de fomentar que cada quien se responsabilizara de su cuerpo".

Además exigió que se fomente el uso del condón en los jóvenes acudiendo a escuelas o colonias.

Por otra parte lanzo un llamado a quienes se han sentido agredido por este hecho para ir reuniendo los recursos necesarios para presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.





Raymundo Valadez exigió a las autoridades municipales respeto a los derechos de la comunidad LGBTI. (ARCHIVO)

