Secundarias: juventud 'ignorada'

El "grito desesperado" de miles de jóvenes estudiantes de secundaria sigue siendo "ignorado" por las autoridades, pero principalmente por padres de familia que "renunciaron a la responsabilidad asumida al tener un hijo". Las mediciones de embarazos en adolescentes, casos de violencia, problemas de drogadicción, obesidad y deserción, confirman el llamado "fracaso educativo" en este nivel de enseñanza.

Es alarmante la cantidad de jóvenes víctimas de estos problemas; sin embargo, la apatía de los papás y de las autoridades involucradas, que en su mayoría atienden más al llamado político y al cuidado de la buena imagen de la institución, fortalece una realidad cada vez más dramática.

El trabajo periodístico que se presenta, y que apenas se asoma a una realidad enmarcada por la angustia de muchos adolescentes y la impotencia de académicos que se vieron rebasados por el comportamiento que muestran los jovencitos, no es más que un exhorto a la reflexión personal y hacia una sociedad que se espanta, pero que en su mayoría, permanece apática en participar en la recomposición social en este nivel, convirtiéndose en cómplice de los factores que han invadido las escuelas en este campo educativo.

Juan Carmen Rentería de León, coordinador de Evaluación de Servicios Educativos en La Laguna con más de 30 años de servicio, reconoce lo preocupante de la situación, pero añade que los indicadores de aprovechamiento, retención escolar, deserción y reprobación, no reportan avances significativos; "seguimos con un nivel muy bajo como región y como estado, no se diga como país".

El funcionario acredita que la parte del PIB destinada a la educación, está muy por debajo de las recomendaciones internacionales, y si no hay dinero, no se pueden hacer muchas cosas. Lo que se aplica, se va en pago de nómina, algo a infraestructura y muy poco a los procesos para mejorar al personal.

Por otra parte, destaca que la reforma educativa reveló que los maestros no son adecuadamente formados, no se garantiza que quienes pasan el servicio docente sean los más idóneos, con vocación de servicio o que estén dispuestos a jugarse la camisa por la educación. Hay maestros jubilados que nunca tuvieron la vocación, pues ingresaron a la Normal, porque reprobaron el examen de admisión en FCA. La realidad, la figura de escuela Normal no está generando profesores con alto nivel de desempeño, profesionalismo y compromiso social.

Se ha insistido mucho en que el modelo de la Normal necesita renovarse para formar al maestro en el tiempo actual, pero hay otra situación y es muy dramática, sostiene, la poca o nula participación de padres de familia en procesos educacionales de sus hijos que es inferior al 15 por ciento. Al llamado escolar, de cada cien papás acuden 15 y lo hacen por mantener el beneficio de algún programa social que los obliga a marcar asistencia.

"Prefiero una familia herida, que intenta todos los días conjugar el amor, a una sociedad enferma por el encierro y la comodidad del miedo a amar. Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar a una sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort", dijo el Papa Francisco en su discurso en el Encuentro con las familias de Tuxtla Gutiérrez.

En la mayoría de las secundarias hay problemas de drogadicción, dice el profesor Juan Carmen Rentería, quien añade que este mal casi siempre está asociado a la desintegración familiar, un problema cada vez más común y que por consecuencia, provoca que el nuevo ser se quede con el papá, la mamá, un pariente o un vecino y en ocasiones, en el abandono.

Evner Aguilar, director académico en secundaria particular reconoce la seriedad del problema y recuerda el caso de una estudiante, cuyos padres trabajaban en el Seguro Social, de donde sustraían medicamento controlado, el cual era tomado por la adolescente para venderlo en la institución. La dirección del plantel dialogó con los papás, pero éstos la defendieron.

La SEP tiene documentada una Secundaria Técnica en la que el 43 por ciento de los estudiantes viven con sus tías, abuelos u otros familiares y de ese 43, el ocho por ciento vive con una vecina. Explica el director que esos casos se dan, cuando los padres los dejaron con la vecina asegurándole que regresarían por él, lo que ya no ocurrió. En otras secundarias, el tema de desintegración familiar es más fuerte.

Rafael Mora Garza, director de Centros de Integración Juvenil (CIJ) donde labora desde hace 30 años, asegura que de siete años a la fecha el problema de drogadicción en adolescentes es más grave y se torna aún más, debido a que aumentó el consumo de cristal.

"La gran mayoría de los profesores de secundarias con quienes se ha tenido contacto, muestran interés en apoyar a los jóvenes, pero se ven rebasados por esa tendencia de llamarles la atención… el profesor dejó de ser autoridad para los jóvenes", sostiene. "Hace cinco años, el CIJ apoyó un programa de atención a la juventud elaborando un sondeo entre secundarias y fue impresionante descubrir que el 50 por ciento de los chavitos pisteaban, pero desde hace tres años se empezó a detectar aumento en el consumo de marihuana y mucho tuvo que ver el debate de la legalización de esa droga", considera Mora Garza.

En secundarias es impresionante ver a los profesores que no pueden hacer nada ante una total falta de respeto, indisciplina y hasta agresiones… carros ponchados, rayados y otros daños a las propiedades de los maestros y lo más lamentable es que hay casos de papás que le dan la razón al hijo.

En los CIJ, en 2016 se recibieron 562 casos nuevos de niños menores de 17 años que se drogaban; en 2017 fue de 568, pero los indicadores son sólo de quienes deciden intentar un cambio.

En el foro más reciente en el que participó el CIJ, con jóvenes sólo de secundaria, en diálogos directos con los adolescentes, recuerda Rafael, era común escuchar al niño decir que sus padres se olvidaron de él y que al ingresar a preparatoria el descuido fue mayor.

Lo más grave es que hace dos años se detecta un aumento en el consumo de cristal, una droga de absoluto exterminio con los adolescentes y que ya supera a la cocaína. Los últimos reportes de jóvenes que consumen cristal fue en 2015, dos por ciento; 2016, 17 por ciento y el más reciente del 30 por ciento, en 2017. Una droga que deteriora física y mentalmente, ocasionando un daño psiquiátrico.

El director del CIJ considera que se debe invertir en prevención, instalar un psicólogo o un trabajador social en cada secundaria mediante una real vinculación con la universidad, pero falta dónde manifestar este tipo de inquietudes y soluciones, pues a pesar de mis conocimientos en este delicado tema, "increíblemente nunca se me ha invitado a una reunión de seguridad que celebran las autoridades los domingos".

Por otra parte, datos aportados por Luis Morales, exdirector de Inspección en Torreón, confirman lo grave del problema, al sostener que en los operativos emprendidos en quintas, es elevado el número de jovencitos alcoholizados.

Recuerda el caso de una intervención ejecutada en una quinta cercana a los condominios Manhattan donde se contaron más de cien menores alcoholizados y otros casos donde adultos organizaban clandestinamente fiestas para adolescentes a quienes les vendían alcohol y lo increíble era la postura de los papás cuando acudían al diálogo sobre el comportamiento de sus hijos.

Otra aportación interesante, pero dramática para el tema, es que seis de cada diez jóvenes son alcohólicos, según afirma el Comité de Área Coahuila de La Laguna de AA y la mayor cantidad de víctimas por esta enfermedad, se encuentra en la escuela secundaria.

ENGÓRDAME CON TU APATÍA…

Aunque en la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud no se tiene un registro del problema de obesidad, pues la última valoración y a nivel Estado data de 2012 e indica que de cada diez adolescentes, tres padecen obesidad, Servicios Educativos de La Laguna, asegura que el tema es más delicado.

El Siglo de Torreón acudió al área de Mídete, Nútrete, Actívate, con el fin de conocer datos precisos de obesidad en adolescentes… Por el momento no hay una base específica sobre si ha subido o ha bajado, se informó.

Federico Martínez, director de escuela secundaria, considera que de la autoridad no se observa una supervisión o acciones efectivas para combatir el problema de obesidad. En muchos planteles se sigue vendiendo alimento "chatarra" y sí, se escucha mucho en la radio "bájale al azúcar, bájale a las grasas y súbele al agua", pero en la realidad no se ven resultados.

Recuerda que en 2015, estuvo como director en una secundaria de la colonia Carolinas, donde con el fin de mejorar la dieta alimentaria de los alumnos, se gestionó un comedor ante el DIF municipal, logrando el respaldo de esta institución para cristalizar el proyecto.

Se ofrecían 379 desayunos, a base de alimentos nutritivos por los cuales el alumno sólo tenía que pagar tres pesos diarios. Lamentablemente el desayunador funcionó dos meses, pues los padres de familia ya no estuvieron dispuestos a colaborar con los 15 pesos que les correspondían cada semana.

Un niño gordo será un adulto diabético, considera el doctor Adel Charara Elías, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de La Laguna, quien sostiene que la obesidad, no sólo en México, sino también en otros países, se ha convertido en un problema de salud pública, provocado por la falta de educación alimentaria en el hogar al utilizar alimentos y productos "chatarra" que conducen primero a la obesidad infantil.

La obesidad, añade, es un factor predisponente, de diabetes mellitus tipo uno y dos, asociada con hipertensión arterial aumentando cifras de colesterol y triglicéridos para que se presenten dichas enfermedades.

Charara Elías considera que el prohibir o limitar en escuelas los alimentos "chatarra", determinado por las autoridades sanitarias y educativas, no ha sido suficiente para reducir la obesidad infantil, ya que la conducta alimentaria orientadora que se debe dar en el hogar, es lo que debe prevalecer para evitar este grave problema de salud pública.

'EMBARÁZAME CON TU DESCUIDO'

Aquella niña de apenas 13 años escribió una carta que llegó a la directora de la secundaria donde estudiaba y en la que revelaba que era atacada sexualmente por su padrastro.

Las autoridades educativas decidieron respaldar a la menor, enterando de la situación a las autoridades, principalmente a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Autoridades educativas y de la Pronnif se presentaron en el domicilio de la menor, a la que le dijeron, le brindarían todo el apoyo necesario, sin embargo, descubrieron que la niña ya había sido aleccionada o amenazada por sus padres, pues en el momento negó todo. La madre de la menor dijo que ella confiaba plenamente en su pareja y que nada había ocurrido.

El caso está documentado en Servicios Educativos; sin embargo, un día después de ofrecer esta información, la representación de la SEP mostró una disposición distinta, asegurando que en todas las secundarias había problemas, pero que no salían de lo normal.

En Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria se informó que el grueso de los partos en adolescentes se detecta en edades de entre los 15 y 19 años, aunque se tienen casos de hasta 10 años de edad. Jaime Ortega, director del Hospital General, reconoce que es delicado el tema de embarazos en adolescentes y revela que en 2017 fueron 3 mil 803 eventos obstétricos entre cesáreas, partos y legrados, además de cirugías ginecológicas. Sin embargo, el dato más preciso que relaciona a jóvenes en edad de secundaria, se obtiene al dar a conocer que en 2017 se atendieron en el HG tres mil nacimientos entre cesáreas y partos de los cuales entre un 20 y un 25 por ciento, corresponden a mujeres menores a los 17 años.

'DÁÑAME CON TU CONSENTIMIENTO'

En la Secretaría de Educación está documentado el caso de un profesor de secundaria que después de varios exhortos y llamados, optó por quitarle el celular a una alumna que lo usaba en plena clase, haciendo caso omiso de las reglas educativas en el plantel, sobre la prohibición de utilizar ese aparato.

A los pocos días el profesor empezó a recibir amenazas, mensajes anónimos que culminaron con destrozos a su casa y a su vehículo, ponchadura de llantas, destrozos a las calaveras; sin embargo, casos como éstos son comunes en las oficinas educativas, dice Rentería de León.

En la SEP, destaca el caso de una adolescente de secundaria que organizaba peleas entre alumnos, mostraba un comportamiento belicoso y traía de "cabeza" a las autoridades del plantel, reconoce el funcionario. A pesar de lo anterior, en Servicios Educativos encargados de atender este tipo de situaciones, aseguran que estas cosas son "normales".

Rafael Mora, director de Centros de Integración Juvenil, no comparte esta opinión, por el contrario, considera que la situación es sumamente delicada, pues "es impresionante ver a los profesores que no pueden hacer nada ante una total falta de respeto, indisciplina y hasta agresiones de parte incluso de padres de familia que toleran y respaldan a sus hijos. El profe, ya dejó de ser autoridad para los jóvenes de secundaria", considera.

El licenciado Jesús Alberto Rodríguez Cantú, segundo visitador regional de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila, explicó que hay una Área Técnica en esta institución, encargada de visitar secundarias y lamentablemente los resultados no son favorables, pues es generalizado el comportamiento retador de los jovencitos ante cualquier autoridad, maestros y directivos del plantel.

Considera que "lo que ha faltado son normas claras y la aplicación de sanciones, pues en Derechos Humanos se han presentado profesores de secundaria para exponer casos delicados y destacar que no tienen el respaldo de los directivos en la aplicación de sanciones".

Rodríguez Cantú sostiene que "los jóvenes ya no conocen las reglas, el Civismo como parte importante de la educación, ya no se incluye y ahora es impresionante el vocabulario que usan los jovencitos en sus formas de comunicarse, sin importarles la presencia de adultos, maestros y cualquier autoridad que muestra debilidad al tolerar ese comportamiento del muchacho que no es otra cosa más que el 'grito desesperado' de que quiere límites, que le hagan caso, que le brinden una formación que le ayude en su vida futura".

El problema de secundarias, que si bien es cierto, se traduce a un "fracaso educativo" y para muchos otros, apatía de padres de familia, plantea retos más profundos como la pérdida o el alejamiento de un proyecto del ser humano, de comunidad, de familia, pues tal parece que ahora los principios para la sociedad actual, son otros, sostiene el padre, Ignacio Wong Sánchez, director de Comunicación Social en la Diócesis de Torreón.

"Es una realidad constatable el que hoy, la mujer o el hombre y muchas veces ambos, dan vida a un nuevo ser y al poco tiempo se olvidan de esta responsabilidad, es una nueva cultura, un cambio de época que vivimos, los principios son otros como el obtener el máximo placer con el mínimo esfuerzo, el consumismo, el afán de poder, de tener, el progreso monetario a cualquier precio".

El representante de la iglesia católica asegura que "es necesario poner mucha atención a lo que está ocurriendo, pues junto a esto van las rupturas familiares, divorcios en aumento, pues ahora los compromisos se rompen con mucha facilidad y afectan la vida de un nuevo ser que no pidió que lo trajeran al mundo y ahora es víctima de la falta de acompañamiento en su desarrollo como persona". De seguir así, "seguiremos formando gente que sabe hacer cosas, para que tengan cosas, pero sin la capacidad de constituirse como seres humanos, sin espíritu y no me refiero al ámbito religioso, sino a la riqueza interior, de absoluta importancia para una sociedad anhelada; entonces, la tarea es de todos: familia, iglesia, instituciones, Estado…".

43 POR CIENTO De alumnos en una escuela no viven con sus padres.

50 POR CIENTO De alumnos dijeron en un sondeo beber alcohol.

Problemática. El grueso de los partos en adolescentes se detecta en edades de entre los 15 y 19 años.

