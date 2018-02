Municipios avalan la creación del C-5

LA LAGUNA DE DURANGO.-

Contar con un centro de mando C-5 en La Laguna de Coahuila y Durango sería muy favorable en términos de cooperación metropolitana, pues hay que considerar que la delincuencia no tiene fronteras y es una problemática en común para las ciudades.

El síndico, José Lorenzo Natera dijo que por este motivo, el Municipio está "totalmente de acuerdo" con la iniciativa del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme para gestionar recursos ante el Gobierno federal para la construcción de dicho centro.

Refirió que aún como alcalde en funciones, el tema de la seguridad fue uno de los que se abordó con el presidente municipal de Torreón, Jorge Zermeño Infante, con quien se coincidió en la necesidad de establecer criterios metropolitanos para combatir los delitos que aún persisten y mantener el clima de tranquilidad en favor de los habitantes.

De igual forma, durante la última visita del gobernador de Durango a esta ciudad, José Aispuro el pasado viernes, le hizo saber que había avances importantes en las pláticas con Miguel Riquelme para gestionar un C5 que abarque a toda esta zona.

Sin considerar que esta infraestructura se establezca en Torreón o Gómez Palacio, lo importante es que sea funcional y dé resultados para toda la región.

Está demostrado que si se establecen acuerdos al margen de los límites territoriales, éstos pueden ser favorables, tal es el caso del grupo antisecuestros que opera en la zona metropolitana, dijo.

Natera indicó que por razones de seguridad no se da a conocer el número de cámaras de videovigilancia que están operando, pero reconoció la necesidad de contar con mayor infraestructura y sobre todo, un C-5.

Por su parte, la alcaldesa María Luisa González Achem, considera buena la propuesta de construir en La Laguna un C-5.

Riquelme dijo que pedirá el apoyo del Gobierno federal para construir un Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) en La Laguna que brinde servicio a los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua y posiblemente Nuevo León.

Respecto al C-5, González Achem dijo: "Me parece bien porque realizan más investigación. El C-4 funciona bien, pero el C-5 es más avanzado, me parece muy bien, en seguridad todos los esfuerzos que se hagan no están de más y son en bien de los ciudadanos, entonces si lo pone el gobernador Riquelme, el gobernador de Durango pone para aquí en La Laguna, si lo deciden, pues qué bueno".

En Lerdo, la alcaldesa recibe ya presupuestos respecto a la adquisición de videocámaras de seguridad.

"No lo planteamos con recursos del Fortaseg, sino con recursos propios de la presidencia", dijo.

En Lerdo sólo hay cámaras de seguridad en cinco puntos estratégicos.

El centro de inteligencia artificial y vigilancia contra la delincuencia que pone Riquelme implicaría por lo menos dos hectáreas de superficie de terreno, se requieren aplicar más de mil 500 millones de pesos para contar con tecnología de punta al servicio de la seguridad pública mediante la recepción de información y la integración de cientos de cámaras de videovigilancia de alta tecnología, esto según Riquelme.





A favor. Los Municipios de Gómez Palacio y Lerdo están de acuerdo con que La Laguna de Durango y Coahuila tenga un C5. (EL SIGLO DE TORREÓN)

