En el taller, unidades de la Ruta Rosa

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Siguen descompuestas tres de las cuatro unidades de la Ruta Rosa de Torreón que están a cargo del Sistema DIF Coahuila y que iniciaron operaciones en 2012 en esta ciudad.

Aunque 300 personas utilizan diariamente este servicio de transporte, solamente un camión funciona; un autobús "ya no tiene remedio" por lo que se buscará sustituirlo por uno nuevo, el segundo está en mantenimiento y se llevará alrededor de 60 mil pesos y el tercero, está por entrar al taller de reparación, según dijo Dulce Pereda Ezquerra, coordinadora regional.

"Se les está dando mantenimiento mayor a los autobuses porque efectivamente, tenían problemas mecánicos ya de uso constante, estamos hablando de que casi tienen seis años en los traslados".

"Un camión está completamente deteriorado, la compostura saldría demasiado costosa, estamos viendo que haya una sustitución por uno nuevo, este proyecto ya se le presentó al señor gobernador (Miguel Riquelme) porque hay un fondo federal de transporte para personas con discapacidad, de ahí se obtienen los camiones de Ruta Rosa, sino pues le apostamos a tener tres camiones en operación constante", comentó.

En agosto de 2017, cuando las unidades estaban en comodato con el DIF Municipal -que en ese entonces encabezaba Guillermo Covarrubias-, grupos de personas con discapacidad denunciaron el retiro de los camiones. La dependencia se justificó diciendo que el servicio había sido interrumpido por un adeudo con los proveedores por concepto de diésel.

El proyecto de la Ruta Rosa de Torreón, fue encabezado por el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez y se puso en marcha con el propósito de beneficiar a las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Este sistema de transporte actualmente tiene un costo de 6 pesos y se desplaza por centros de salud, asociaciones civiles, espacios educativos y lugares de esparcimiento. El recorrido comienza en la colonia Sol de Oriente en horario de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 horas.

"No tenemos opción para poderlo mover de otra manera, hasta que no tengamos las otras unidades al 100 por ciento porque tampoco puedo exponer a los usuarios a subirse a un camión que no está en perfectas condiciones y más siendo ese tipo de usuarios que conllevan una atención especial", mencionó.

Pereda Ezquerra dijo que se hizo una selección de choferes y que éstos ya están recibiendo capacitación de inclusión de personas con discapacidad y atención a adultos mayores.

Incógnita ¿Cuándo estarán listas las demás unidades? ¿Cuándo estarán listas las demás unidades? ⇒ Un segundo camión podría entrar en funciones la próxima semana, aseguró la coordinación regional del DIF Coahuila. ⇒ El proyecto se aterrizó en el año 2012, cuando era gobernador Rubén Moreira Valdés. ⇒ La Ruta Rosa de Torreón, está a cargo del Sistema DIF Coahuila y cobra seis pesos a los usuarios.

Paraderos. Debido a que sólo funciona una unidad, los usuarios tienen que esperar hasta dos horas para usar el servicio.

Etiquetas: Ruta Rosa

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...