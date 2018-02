Aprueban estímulos a Orlegi Deportes

TORREÓN, COAH.-

En la Sesión Ordinaria de Cabildo fueron aprobados los estímulos económicos a la empresa Orlegi Deportes S.A. P.I. de C.V., que administra al TSM. Fue tratado en la parte de asuntos generales y recibirán: 100 por ciento de descuento en los impuestos Predial, Pavimento, Espectáculos y Diversiones Públicas, Expedición de Licencias de Anuncios Espectaculares, Refrendo de Licencia de Alcoholes y Derechos de Protección Civil.

Se les aprobó además descuento del 50 por ciento en pago de Derechos por concepto de pago de Servicios de Seguridad pública y refrendo anual de Licencia de Funcionamiento.

En la lectura del dictamen y con relación a lo que esta empresa retribuirá al Municipio por el descuento en los impuestos, la síndica Mayela Ramírez Sordo leyó: "la empresa aportará 100 boletos para los juegos de Copa MX, 200 boletos para los juegos de Liga Femenil, además de 50 para 17 juegos de la Liga MX, así como 10 visitas guiadas de cortesía en las instalaciones para grupos vulnerables con la posibilidad de observar el entrenamiento del primer equipo y una actividad de voluntariado con jugadores del primer equipo y 2 con integrantes de fuerzas básicas; 10 cortesías en 6 partidos locales en la zona para personas con discapacidad y 3 clínicas de futbol y pláticas con jugadores de fuerzas básicas.

Los regidores pidieron control en la distribución de los boletos y que se busque realmente el beneficio de ciudadanos que lo necesiten.

El alcalde Jorge Zermeño intervino en la sesión, expresó que a la citada empresa "no se le dará otra cosa que no se le haya dado en el pasado. Habrá transparencia en el manejo de los boletos... no hay intereses personales".

Otros puntos Se presentó para su aprobación el Plan Municipal de Desarrollo. ⇒ Fue aprobado por unanimidad. Un día antes el alcalde se lo presentó a la totalidad del Cabildo para su análisis. ⇒ Tiene 5 Ejes Estratégicos, 215 Líneas a Acción y 87 Programas.

Retribución. Piden regidores que las clínicas de futbol sean en Línea Verde, La Jabonera y manejo de boletos sea transparente. (EL SIGLO DE TORREÓN)

