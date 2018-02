AMLO no quiere 'polemizar' por dichos de yerno de Gordillo

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

El precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se negó a hablar sobre los dichos del yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González Sánchez, quien consideró que hay similitudes entre la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el abanderado de Morena.

“No voy a hablar de eso, no quiero polemizar, todo es amor y paz y no vamos a confrontarnos, me están recomendando los ciudadanos que no responda”, dijo tajante al cuestionamiento de medios de comunicación.

González Sánchez declaró que Gordillo tiene simpatía por el político tabasqueño y que el magisterio dará todo su respaldo a la candidatura de López Obrador; el ex subsecretario de Educación y yerno de Elba Esther participa en Morena y con ALMO como encargado de las Redes Sociales Progresistas (RSP).

Este viernes, López Obrador se reunió en privado con empresarios quienes según dijo, le entregaron una agenda con inquietudes de ellos y la sociedad civil lagunera y las propuestas de solución a los problemas de esta zona.

Antes, tuvo un encuentro con la estructura electoral en Gómez Palacio.





Etiquetas: AMLOlopez obradorelecciones 2018

