Desiste Leticia Herrera de candidatura a diputación

Leticia Herrera Ale dio a conocer esta mañana que desistirá de la candidatura a la diputación federal por el Distrito 02, debido a que se vería impedida a regresar a la alcaldía de Gómez Palacio después de las elecciones del primero de julio.

Por este motivo, anunció que a partir del lunes próximo volverá a sus funciones como presidenta municipal y será el Comité Ejecutivo Nacional del PRI la instancia que designará a quien ocupe dicha candidatura.

"No le puedo quedar mal al pueblo de Gómez Palacio, para mí primero que nada es el pueblo y seguiré sirviendo en la encomienda que no he terminado", dijo ante los medios de comunicación.

El articulo 55 de la Constitución Política del país y el 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que para ser diputado federal, quienes ocupen una presidencia municipal deben separarse definitivamente del cargo para postularse.

La intención de Herrera era competir por la diputación pero regresar a la alcaldía un día después del proceso electoral.

Aclaró que no se irá del partido y que apoyará a los candidatos a la elección.





