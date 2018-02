Sin límites para el amor; parejas con discapacidad

PUEBLA, PUE

PUEBLA, PUE







COMENTAR

La investigadora especialista en inclusión, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Caridad Fernanda Estenoz Carrasco, declaró que existen tabúes acerca de las relaciones en pareja, de las personas con discapacidad, los cuales son erróneos.

Mencionó, por ejemplo, que la discapacidad física no es ninguna limitante para que puedan ejercer su sexualidad.

En entrevista con Notimex, Estenoz Carrasco puntualizó que tienen derecho a tener una vida integral y plena, incluyendo el aspecto emocional, ya que de nada sirve que tengan accesibilidad social, acceso a estudiar y trabajar, si no se toma en cuenta la parte afectiva.

“Todo es de acuerdo a los prejuicios que cada uno tenemos, el pensar que una persona con discapacidad es menos que otro, lleva a una diferencia, pero si los vemos en igualdad de circunstancias, ante cualquier situación, podemos hacer las mismas cosas”, indicó.

Señaló que mientras las personas no aprendan aceptar a la diversidad del entorno va ser difícil el poder establecer una relación de amistad y de amor.

“Es hablar que todos somos diferentes, pero valemos igual, en donde no importa si uno es alto, delgado, todo eso no importa”, dijo.

La especialista puntualizó que todas las personas nacen con esa necesidad de afecto, amor y empatía con otras personas, de ahí, que todos tienen la misma capacidad para ejercer una vida en pareja.

Mencionó que las relaciones de personas con discapacidades ya sean intelectual, motriz, auditiva o visual que gozan de una vida en pareja, en familia y en matrimonio, terminan los mitos y tabú del tema.

“Lo que marca la pauta es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se firmó en 2006 ante la ONU, de ahí, México fue uno de los países promotores de la misma”, puntualizó.

Estenoz Carrasco manifestó que dicho convenio establece que una persona con discapacidad es aquella que puede tener una condición de vida distinta, sin embargo, resaltó que es el entorno la que la limita para que se pueda desarrollar.

“Se puede hablar de un contexto como puede ser la accesibilidad física, y es aquí también donde entra el tema del amor y la relación de pareja, porque, la persona no se encuentra limitada para ello”, sentenció.

Ejemplificó que una persona con discapacidad visual no establece su relación con otra persona por medio de ese sentido, como lo hacen las personas sin esa limitante, que usan la vista como primera vía para interesarse por alguien más.

“Ellos hacen clic con otras personas por medio de otros sentidos, pero el no ver a las personas se limitan a que se dé un enamoramiento; se da más en como nos decían, ‘no te fijes en el físico, fíjate en el interior de la persona’. Justo la persona con discapacidad visual, es en esa empatía que logra con esa persona”, acotó.

Por su parte, Silvestre Díaz, joven con discapacidad motriz, resaltó que su novia Alejandra le brinda mucha seguridad y lo hace sentir muy tranquilo, en donde no hay diferencia entre si puede o no caminar.

“La seguridad que ella me ha regalado es fundamental para que la relación funcione”, apuntó.

En tanto que Alejandra señaló que al principio fue algo diferente, pero después observó que es lo mismo salir si tienen o no alguna discapacidad, en donde mientras hay amor todo se puede superar.

Tras conocerse en la universidad, llevan una relación de un año y unos meses, en donde en ese entonces le llamó la atención Alejandra, pero por la inseguridad que tenía no se atrevía hablarle, luego llegó el momento que decidió acercarse y hablar con ella, narró.

“Alejandra me aceptó de buena forma y desde ese momento nunca noté que hubiera algo diferente en tratarle, y las cosas fueron sucediendo, comenzando a que me acompañara a dar una vuelta, estuvimos en el zócalo y vi que no había nada que temer”, refirió.

Silvestre subrayó que siempre es bueno mostrarse tal y cómo es la persona, “pero además que ella (Alejandra), sabe qué puedo y no hacer, sobre todo que siempre tiene su apoyo en las decisiones que he tomado”.





En entrevista con Notimex, Estenoz Carrasco puntualizó que tienen derecho a tener una vida integral y plena, incluyendo el aspecto emocional, ya que de nada sirve que tengan accesibilidad social, acceso a estudiar y trabajar, si no se toma en cuenta la parte afectiva. (ARCHIVO)

Etiquetas: relacionesparejassan valentin

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...