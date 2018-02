Equidad, reclamo universitario

SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ ES CANDIDATO ÚNICO PARA LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

Salvador Hernández Vélez, único candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) por el período 2018-2021, cerró ayer su campaña electoral en La Laguna. Lo hizo en el Teatro de Cámara que se encuentra en la coordinación de la Unidad Torreón y el próximo lunes, lo hará en la ciudad de Saltillo. Desde hace días, el aspirante a la rectoría recorrió escuelas y facultades de la región; prometió equidad en la distribución de recursos y dar continuidad a proyectos culturales y deportivos, entre otros. Las elecciones se desarrollarán el martes 13 de febrero de este 2018 y podrán ejercer su voto, un total de 36 mil estudiantes y tres mil profesores.

Por una nueva Universidad, "Chava es el cambio"… Así se presenta en la Unidad Torreón, Salvador Hernández Vélez, candidato único para participar en las elecciones del próximo 13 de febrero donde se definirá al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

Hernández Vélez, ingresa al auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde en el último proceso electoral en el que Blas José Flores Dávila, último rector de la UA de C, pretendía su reelección, la mayoría de la población de esta institución votó por un nuevo proceso, negándole el respaldo al ahora secretario de Finanzas del gobierno del Estado.

Luego, ante estudiantes de Psicología y Artes Escénicas, el aspirante a rector expone los cinco ejes para una nueva UA de C: Educación de calidad, Formación Integral, Innovación, Internacionalización de estudiantes y docentes y Modernización legislativa, y pide a los presentes manifiesten sus necesidades…Unas llaves para el baño porque a veces está cerrado, pide una alumna.

Sin embargo, el reclamo generalizado gira en torno al centralismo y la marcada preferencia a la Unidad Saltillo, cuya infraestructura evidencia la protesta de los universitarios de Torreón.

→ ¿Chava es el cambio, a qué cambio se refiere, qué cambio necesita la Universidad?

La Universidad Autónoma de Coahuila está inmersa en un mundo que está en constante cambio, uno muy acelerado. Antes, los rectores no tuvieron Ley de Transparencia, no tocaban el tema de Derechos Humanos, no había amparos, no tuvieron redes sociales, internet, el desarrollo tecnológico no era tan acelerado; entonces se requiere que la UA de C tenga un cambio hacia a entender que esa es una realidad y que debe estar inmersa en esa realidad, no tuvieron internacionalización, tampoco sustentabilidad como una tarea que hay que cumplir, en la universidad no se planteaba como ahora, la equidad de género, el respeto a los derechos humanos, entonces debemos estar dentro de todos esos procesos. En el caso de la Comarca Lagunera, por ejemplo, para nuestras carreras de ingeniería, no había un desarrollo para aprovechar la gran potencialidad de la radiación solar que tenemos en La Laguna, y ahora tenemos una planta que está instalando dos mil hectáreas de celdas solares, hay un nuevo cambio en esa ruta y nosotros no tenemos ni los técnicos, ni los ingenieros, ni los investigadores en esas líneas de desarrollo, entonces la UAC debe adecuarse a esas circunstancias, ese es el cambio que se requiere.

→ Usted ha mencionado que propondrá e impulsará cambios en los estatutos universitarios, podría decir algunos de los que considere más importantes y necesarios.

La Universidad necesita modificar el estatuto universitario, porque es un estatuto que tiene 43 años y la realidad ya cambió, el estatuto fue creado para esa realidad, bien, pero esa realidad ya cambió, ahora la universidad es otra, entontes lo que hay que hacer es adecuarlo a las nuevas circunstancias para tener una normatividad más flexible y menos rígida. Son varios cambios, pero, por ejemplo, necesitamos orientar esas modificaciones hacia la investigación y hacia la academia.

→ ¿Es cierto que el rector que implemente cambios sustanciales, como poner a trabajar a la gente y sacar a la que no trabaje, no se reelige ?

Eso es lo que plantean, pero yo creo que la Universidad necesita que pensemos en ella y no en que si alguien se reelija o no, creo que hay una situación, un reto que hay que enfrentar junto con los universitarios, el estatuto establece que para poder hacer cambios se necesita que lo voten los 49 mil universitarios, sin el voto de los universitarios no se puede hacer ningún cambio y por eso está ese rollo de no reelegirse, pero yo creo que si haces un planteamiento que la mayoría de los universitarios requiere, eso no es problema, pero realmente lo que hay que pensar es que la UA de C requiere cambios sustantivos en el estatuto para efecto de tener mejores condiciones, para que nuestros estudiantes cuando terminen tengan condiciones de poder competir en el mercado laboral.

→ ¿Existe una vinculación real de la Universidad con los distintos sectores de la sociedad?

Existe, pero todavía es muy poca; necesitamos impulsar y esa es otra parte que también tenemos que hacer, cambios muy enfocados a los sectores productivos.

→ Los directores y coordinadores no tienen un techo financiero y se dice que las coordinaciones de Torreón y Monclova, están convertidas en oficinas de recepción de documentos.

No, sí tienen techo financiero, pero es un modelo que también tiene que revisarse para que también haya una distribución equitativa del presupuesto.

→ ¿Las medidas inmediatas y necesarias para aplicar?, el señalamiento constante es el centralismo.

Sobre todo eso, que haya un presupuesto equitativo y que quede muy claro, equitativamente con base en el desarrollo, en el número de alumnos, en el número de maestros que cada unidad tiene, como también Torreón y el Norte tengan lo que les corresponda.

→ ¿Qué va hacer Salvador Hernández en aquellas instituciones que en la última elección, con Blas José Flores Dávila, no le manifestaron su voto, incluso se postura fue por nuevas elecciones?

Yo ya fui con ellos, a Jurisprudencia, Ciencias Políticas, Artes Plásticas, Comunicación en Saltillo, Enfermería, Medicina, es importante ir y tener un diálogo con ellos, platicar, debatir, escuchar propuestas y comprometerse con ellos, yo ya lo estoy haciendo, no hay formatos para el debate mas que llegar presentarse dejar que hagan sus planteamientos y a partir de eso hacer compromisos con base en las preocupaciones que ellos tienen.

→ ¿Es sana esa relación que existe entre la Universidad y los partidos políticos?

Pues, mira, la Universidad no tiene una relación con algún partido político, hay agentes de la Universidad que tienen relación con partidos políticos, que esto está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que cada persona puede hacerlo, pero la Universidad no puede estar comprometida con algún partido, ni tampoco puede apostarle a los partidos políticos, la Universidad sólo tiene que apostarle a los objetivos sustantivos de la Universidad que son: la docencia, la investigación, la cultura, extensión universitaria y ahora las nuevas líneas transversales que tienen que ver con Derechos Humanos, Sustentabilidad, Equidad de Género y Transparencia.

→ ¿Impulsará Hernández Vélez cambios en las dirigencias de aquellas instituciones que por muchos años han estado bajo el control de un grupo?

Sí, claro, la Universidad tiene que tener reglas muy claras para la elección de sus autoridades adentro de cada escuela o institución y en ese sentido me parece que una vez teniendo reglas muy claras, todo aquel que tenga la posibilidad, con base en los requisitos que establece el estatuto, puede tener la opción de dirigir también su institución.

