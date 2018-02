Director de penal ya no regresará

TORREÓN, COAH.-

La Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social en Coahuila comunicó que pese a que aún no concluye la indagación en torno al penal de Torreón, el director Israel Frías Luna ya no volverá a su cargo anterior, pues tras los hechos, demostró que no cuenta con el perfil adecuado para ocupar el puesto.

El día de ayer se dio a conocer que Israel Frías Luna, fue cesado de su cargo, luego de que fuera captado amenazando con su arma a un empleado que pretendía ingresar pastillas psicotrópicas al penal.

El titular de la Unidad Desconcentrada, Apolonio Armenta, indicó que el caso se encuentra aún en el Órgano de Control Interno, por lo que se analiza cuáles serían las implicaciones penales que se podrían derivar de los hechos.

Indicó que, aunque el director actuó en cumplimiento de sus obligaciones, no lo hizo conforme a su puesto laboral, sino más bien como si fuera un elemento de seguridad.

"Al empleado se le señaló de forma anónima que estaba tratando de introducir artículos prohibidos, por lo cual el director lo detiene antes de ingresar para verificarlo. Su función es que no entren artículos prohibidos, pero actuó más como policía que como director", destacó.

Indicó que ante ello se está indagando, tanto al empleado como al personal administrativo para conocer más a fondo los hechos.

Señaló que aun cuando en las indagaciones se determine que el empleado incurrió en alguna irregularidad, Israel Farías, no regresaría a su puesto, pues no actuó de manera adecuada.

"Independientemente, no son las formas, no son las correctas. Él debió de haber avisado antes, hay conductos legales, si se tiene la presunción de un hecho delictivo, pues nosotros como autoridad estamos obligados a denunciarlo y las formas ya no permiten que él esté desarrollando esa función, porque no cumplió el protocolo", explicó.

Apolonio Armenta indicó que con el objetivo de evitar que se repita este tipo de situaciones, se va realizar una revisión del personal al interior de los penales del estado.





