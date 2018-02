El discurso y perfil del suspirante tricolor a la alcaldía de Torreón, José Antonio Gutiérrez Jardón, tiene demasiadas coincidencias con el de su tocayo José Antonio Meade, aspirino priista a la presidencia de la República, como para ser obra de la casualidad. Ambos han sido funcionarios de gabinete, cada uno a su nivel, sin experiencia real en política de calle, aunque el torreonense con más aire empresarial que el oriundo de la Capirucha del Esmog. Ambos no provienen de las filas de ninguna corporación ni tienen raíces priistas, por lo que son “vendidos” como aspirantes “externos”. Tal y como lo exhibió ayer Gutiérrez, su retórica se basa en la idea de que “la gente está cansada de los políticos de toda la vida”, muy similar a lo que Meade ha dicho en los mítines en los que ha aparecido y que, por cierto, no han tenido el calado deseado.

Lo curioso de esta estrategia, a decir de los avezados en las artes de la polaca, es que en vez de fortalecer la marca PRI, tan devaluada en estos tiempos, prácticamente la hace a un lado, ya que las bases tricolores que siempre han garantizado un piso de votación de un 20 por ciento no se sienten “motivadas” con sus precandidatos. Y, al menos en el caso de Meade, tampoco esta desmotivación ha sido compensada por la llegada de nuevos adeptos del electorado independiente que supuestamente se sentirían llamados por el perfil “poco contaminado” del suspirante. En fin, parece que viene una elección muy complicada para los Pepe-Toños, quienes tendrán que enfrentarse a políticos que llevan años de exposición mediática y gozan de numerosos activos: en Torreón, al alcalde panista Jorge Zermeño, una especie de Cid Campeador de la política regional; y a nivel federal, a Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido ahora como “Pejelovich”, por aquello de los rusos.

***

En donde las cosas se están poniendo color de hormiga es en el ayuntamiento de Torreón, y esto es debido a los trapos sucios de la pasada administración que siguen sacando los directores de la nueva, no piense usted mal querido lector, que se deba a motivos políticos en un año electoral. Al deterioro de los servicios, como pavimento y drenaje, y fallas en instalaciones del DIF Municipal, se ha sumado el asunto financiero que, dicen, pinta para convertirse en uno de los principales misiles de los panistas contra los priistas en la campaña que se avecina. Luego de las turbulencias de las primeras semanas en las que a don Jorge le han tronado bombas como la invasión de predios en Mieleras, un intento de paro de los dos sindicatos municipales y la protesta de “panistas” de colonias del Poniente que quieren que les cumplan lo prometido en campaña, los regidores blanquiazules y funcionarios del ayuntamiento han comenzado a armar expedientes sobre hoyos abiertos en las arcas municipales. Además del boquete que les dejaron en el Fondo de Pensiones, que por lo visto todos usaron como caja de ahorro con préstamos a discreción, han comenzado a salir a la luz las inconsistencias de las cuentas públicas de 2017 que no fueron aprobadas por el Cabildo en la caótica sesión de la semana pasada. Dicen los que saben que una vez que concluya el proceso de entrega-recepción, la próxima semana, podrían empezar a saltar chispas en aquellos rubros en donde, hasta el momento, no se ha encontrado la documentación o justificación correspondiente, como los gastos de la famosa Marea Roja, entregas de recursos del Metrobús y otros asuntos peliagudos.

***

A quien por lo visto no le fue tan mal luego del desplome del PRI en Torreón en la pasada elección es a Shamir Fernández, exdirigente municipal del tricolor. Desde ayer, don Shamir se convirtió en el quinto delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Clientelar -perdón, Social- en Coahuila, cargo que tiene como encomienda administrar y distribuir los recursos de los programas asistenciales. Lo que pocos se explican es qué esperan el gobierno federal y el PRI nacional de don Shamir si en Torreón no pudo evitar que, como líder del partido, perdieran prácticamente todo. Como lo han comentado nuestros subagentes en misivas anteriores, don Shamir pertenece al selecto grupo de políticos notarios que ejercen en las sombras, además de ser un personaje cercano al actual gober Miguel Riquelme, lo cual explica el porqué de su nombramiento. Lo cierto es que Fernández no la tendrá fácil ya que los recursos han dejado de ser abundantes y el candidato presidencial va de subida a una cumbre que se antoja harto difícil. Vamos a ver cómo les va en las municipales.

***

Por lo visto eso de la ausencia de principios partidistas es una epidemia que abarca ya a todo el país. Y es que, como se ha visto cada vez con mayor frecuencia, no sólo los partidos se coligan con sus rivales ideológicos en busca de una mejor posición en el emparrillado electoral, sino que también los políticos se cambian de camiseta a conveniencia en busca de un hueso que en su instituto de siempre les negaron. Como ya lo habíamos reportado, en Gómez Palacio se está dando el fenómeno con expriistas que buscan acomodarse en el partido de la Morena del Peje. Ahora tocó el turno del diputado federal expanista César Flores Sosa, archirrival del exalcalde y posible candidato a la presidencia de Monclova Gerardo García. Hasta hace unos días se le había visto realizando campaña como independiente para encabezar el ayuntamiento monclovense, pero los subagentes disfrazados de matracas lopezobradoristas dicen que va a ser el candidato de Morena, con lo cual tendríamos otro extraño caso de mutación de un político que se pasa de un partido de derecha a otro de izquierda. Y los de Morena en el camino dejaron a Claudia Garza del Toro, quien se había movido en Monclova para obtener la ansiada candidatura.

***

Y del otro lado del Nazas resulta que Pedro Luna Solís y Mirna Leticia Soto Soto, dos de los regidores priistas (ahora con licencia) que se vieron más activos en las manifestaciones de rechazo contra la Caravana por la Dignidad en su paso por Gómez Palacio, fueron “premiados” con una candidatura a diputados locales cada uno. La lealtad y obediencia que entonces mostraron a las instrucciones de la hoy alcaldesa con licencia, Leticia Herrera, en el sentido de reventar dicha Caravana, les dio resultados favorables luego del “esfuerzo” que realizaron y por el que hasta ni siquiera acudieron a la sesión de Cabildo de ese día, ya que se encontraban organizando al contingente de priistas que se iría contra los integrantes del movimiento que encabezó el gober de Chihuahua, Javier Corral. En días pasados, don Pedro y doña Leticia pidieron licencia para separarse del cargo y poder registrar sus aspiraciones ante el PRI estatal. A diferencia de algunos de sus compañeros aspirantes, en cuyos distritos tendrá que efectuarse algún proceso interno porque se registraron hasta tres personas, ambos gomezpalatinos no tendrían ese problema debido a que fueron los únicos que acudieron al pre registro para los distritos X y XII respectivamente. O sea que casi van por la libre. Quien también se registró para repetir en el cargo es Sergio Uribe Rodríguez por el Distrito XI, quien hace apenas unos días había hecho públicas sus intenciones de competir por la diputación federal por el Distrito 02. Fiel alfil de los Herrera.

***

Y ya entrados en asuntos de La Laguna de Durango, un claro ejemplo del abandono a esta región con todo y gobierno estatal de alternancia lo sigue siendo Tlahualilo. Y es que en ese municipio no cuentan con una unidad de salud de atención inmediata, por lo que se tiene que pedir apoyo a las unidades de rescate de Gómez Palacio o Mapimí, desde donde se hacen hasta 30 minutos de recorrido, cuando bien les va. Pero dicen que cuando se solicita el apoyo a la Policía, siemplemente está “sin servicio” el número del comandante encargado, sin importar la hora del día. Cuentan que en días pasados ocurrieron dos emergencias, una por la noche, donde un joven motociclista murió luego de ser impactado por una camioneta y, pese a los esfuerzos de los socorristas, el auxilio llegó demasiado tarde; y la segunda fue una volcadura de un tráiler a la altura de SuKarne, donde la propia empresa se vio obligada a emplear su equipo particular de rescate para brindar auxilio al trailero ya que ninguna corporación llegaba pese a que estaban informados del accidente. Así las cosas en Tlahualilo, supuestamente el municipio más seguro de la Laguna por los bajos índices delictivos registrados en las estadísticas.





VERDADES Y RUMORES. (EL SIGLO DE TORREÓN)

