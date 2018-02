Detectan fallas en cuentas públicas de 2017

TORREÓN, COAHUILA

La causa de que no fueran aprobadas las cuentas públicas de diciembre de 2017 y, por ende, tampoco las del último trimestre del mismo año, en la sesión de Cabildo del martes 30 de enero, fue la falta de información referenciada en los estados financieros y "una gran cantidad de errores contables en algunos conceptos, saldos aislados y sin cifras comparativas", dijo Mayela Ramírez, síndica de mayoría (PAN) del ayuntamiento de Torreón.

"Una constante que se presentó durante la administración anterior fue la opacidad con la que se manejó la rendición de cuentas, y faltando a la obligación de observar el principio de máxima publicidad dentro de la información presentada", dijo.

Explicó, por ejemplo, que en la administración anterior se destinaron aproximadamente 120 millones de pesos a la brigada de limpieza "Marea Roja", cifra que se reportó en el rubro "Construcciones en Proceso".

"Dicha cuenta fue depurada contablemente y su importe se envió a cambios por errores contables", detalló por escrito la síndica, y agregó que dentro del apartado de Patrimonio "se generaron cambios por errores contables por un importe de 1,058 millones, que representa el resultado de los trabajos realizados con motivo de la recomendación emitida por la Auditoría Superior del Estado" que se reflejan en el reporte de situación financiera del ejercicio 2017, con un resultado negativo.

Otro caso es el relacionado con los recursos etiquetados por el gobierno federal para el proyecto del Metrobús. "Se contabilizaron o registraron como ingresos pendientes de depositar, no obstante, el gobierno del Estado no hizo la transferencia real a las cuentas municipales, quedando al mes de diciembre un saldo de 229 millones pendientes de depositar. No queda claro si dicha cantidad es factible de recuperar", dijo.

La revisión a las cuentas públicas relacionadas con el proceso entrega-recepción no ha concluido, y para realizarla se contrató en forma externa al despacho García Aymerich.

