Gutiérrez Jardón inicia precampaña por la candidatura a la alcaldía

Antonio Gutiérrez Jardón, precandidato por el PRI a la alcaldía de Torreón, dice que cada elección es diferente, por lo que acepta confiado el reto de que el actual alcalde Jorge Zermeño, realice campaña con la intención de reelegirse en el próximo proceso electoral del 1 de julio de este año. De entrada dice: “ No lo conozco, el tendrá que hacer lo propio y yo a lo mío".

Afirma que va por la propuesta y el trabajo con hechos reales. No por el denuesto, con el que no se avanza.

Para él, hay muchas cosas por hacer genuinamente por el bien de Torreón, para impulsarlo de la mano de los ciudadanos.

El empresario y exfuncionario estatal, arrancó este martes su precampaña en busca de ser electo candidato por el PRI y en reunión con medios de comunicación detalló que se inicia de esta forma el proceso interno: “ la precampaña inicia el día de hoy, hay un proceso que termina el 11 de febrero, estaremos muy cercanos con los delegados, con la militancia y buscar que el día 20 de febrero que es la Asamblea Municipal me den su apoyo”.

Niega que la militancia priista esté adormilada tras la derrota del 4 de junio en que perdieron la alcaldía de Torreón y cuatro distritos electorales. “Se refiere al PRI como un organismo fuerte y que en el próximo proceso del 1 de julio, revertirá los resultados, vamos a buscar ganar".

Gutiérrez Jardón, exsecretario de Desarrollo Económico y empresario de Torreón, señala que si bien no tiene trayectoria partidista, “siempre he trabajado por y participado desinteresadamente en proyectos por el bien de la ciudadanía y se ha demostrado con hechos, tal vez para algunos no sea una garantía, pero tengo toda mi vida apostándole a mi municipio".

LA CIUDADANÍA, CANSADA DEL POLÍTICO QUE TODA SU VIDA HA VIVIDO DE LA POLÍTICA

“La ciudadanía también está cansada del político que ha vivido toda la vida de la política y es una ventaja. Nosotros cuando nos han dado responsabilidades, lo hemos hecho con responsabilidad, compromiso y hechos, no con palabras".

Señala que dedicará todo su tiempo en estos días de precampaña a reuniones y a estar de cerca con las bases del PRI para que lo conozcan y de ser electo candidato del partido, hará lo propio con gente de todos los sectores a los cuales conoce y con ellos trabajará de la mano, “ya tenemos propuestas", dice.

Expresa que hay necesidades que tiene la ciudad, pero también oportunidades y en el aspecto de la seguridad es una demanda ciudadana que debe atenderse de manera permanente.

El precandidato del PRI estuvo acompañado por Hugo Dávila, presidente del PRI en Torreón, y Flor Rentería Medina, que será la coordinadora de su campaña.





