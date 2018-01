Piden dar seguimiento a víctimas de violencia

MENORES LLEGAN A PERMANECER DE 4 A 6 AñOS EN CASAS HOGARES

El Siglo de Torreón

Menores que fueron víctimas de violencia llegan a permanecer de 4 a 6 años en casas-hogar ante la indecisión de sus padres por liberarlos, y otros más que logran regresar a casa, son violentados nuevamente. Representantes de asociaciones, piden a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) dar continuidad a esos casos.

Fernanda González Padrelín, integrante del patronato de la Casa Hogar "Abrázame" de Torreón, informó que actualmente son 20 niños los que se atienden, la mayoría de ellos fueron retirados del seno familiar tras ser víctimas de omisión de cuidados e incluso de violencia.

Entre ellos, hay cerca de 10 casos en los que los menores cuentan con más de cinco años en esta institución, debido a que sus padres no los han liberado, es decir, no han renunciado a sus derechos.

"Tenemos niños institucionalizados porque tienen más de 5 a 6 años y no se resuelven sus casos. Se debe también a que los padres de familia no ceden, no dan la firma porque siguen luchando por ellos y hay una ley que los protege", comenta González Padrelín.

Explica que es a través de Pronnif que se les da oportunidad a los padres de familia de que tomen terapia psicológica, "entonces ellos se acercan cada 15 días, sacan permisos para visitarlos, pero no resuelven en su casa las condiciones en las que debe de estar su hijo o las condiciones en su matrimonio, entonces se les da cierto tiempo y la Procuraduría de alguna manera no presiona para que esto se dé y que los niños, pues no sean maltratados o adoptados en estas familias", comenta la integrante del Patronato de Abrázame.

Señala que si bien trabajan de la mano con la Pronnif de forma semanal, "tiene mucho que ver los papás, son los que realmente no se les puede retirar a los menores sin su consentimiento".

Por otra parte, González menciona que es necesario que la Procuraduría dé seguimiento a los casos con egresos, es decir, que regresan con sus padres, esto debido a que se han detectado casos en los que a escasos meses de recuperarlos, los menores regresan a las calles a vender o simplemente son víctimas de violencia.

"No le dan seguimiento al trato y vuelven a lo mismo", recalca Fernanda González.

El siglo de torreón

Apoyo para los menores La Casa Hogar Abrázame: La Casa Hogar Abrázame: ⇒ Atiende a 20 niños que fueron retirados de sus familiares. ⇒ Por omisión de cuidados y violencia, son los casos más frecuentes por los que se han retirado. ⇒ La Casa Hogar pide a la Pronnif dar seguimiento a todos los casos en donde los menores regresaron con su familia. ⇒ Cerca de un 20% es el que logra regresar a casa.

Señalamiento. Casa Hogar Abrázame pide a la Pronnif dar seguimiento a los casos de egreso.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...