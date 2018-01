Aboga CLIP por apoyo a evento de Clúster Automotriz

GÓMEZ PALACIO.-

Se está solicitando el apoyo e intervención del Gobierno del Estado de Durango a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, para la realización del evento Expo Clúster Automotriz, que será un importante evento a realizarse en la región Lagunera, aunque por el momento no han recibido respuesta.

Así lo dio a conocer Juan Antonio Sifuentes Terrazas, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), señaló que están apoyando al clúster por ser socio del organismo empresarial y ante la magnitud y relevancia del evento que están organizando.

Por ello, considera no sólo necesario sino indispensable, que el estado participe y apoye al Clúster Automotriz, ya que el evento es en beneficio del desarrollo económico de la región y de todo Durango.

El dirigente señaló que se pretende que se brinden apoyo para las diferentes acciones que se van a emprender en la expo y que finalmente tendrán un recorrido turístico para dar a conocer la región.

Sin embargo, dio a conocer que hasta el momento, no se ha podido concertar una cita con el gobernador José Rosas Aispuro Torres y de Ramón Dávila Flores, secretario de Desarrollo Económico y señaló que ya se enviaron varios comunicados y no se les ha respondido y la delegación en la región de la Sedeco no ha podido concertar una cita.





