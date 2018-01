Agentes, víctimas de violencia de género

EDITH GONZáLEZ

¡Váyanse a lavar los trastes! ¡Pen…! ¡Machorras! Son sólo algunos insultos que reciben diariamente las mujeres tránsito de Torreón.

Angélica, María de Jesús y Patricia, tienen más de 15 años laborando en un área que se creía exclusiva para hombres: el departamento de Tránsito y Vialidad de Torreón, mientras que Adriana apenas cumplió 2 años ahí.

Esto les ha costado insultos de todo tipo.

"Por el hecho de ser mujeres, los conductores no aceptan una indicación, los detenemos y luego luego empiezan: váyanse a sus casas a lavar los trastes, machorras", dice Patricia.

"Nos avientan los carros sobre todo los hombres, camiones de 5 toneladas... ¡los taxistas¡ son más groseros con nosotras, con un hombre se detienen más", comenta Adriana.

"Nos recuerdan a la mamá, de huev... y pend... no nos bajan, nos avientan las garantías, es muy rara la persona que reconoce que cometió la infracción", continúa Angélica.

Cuenta que en una ocasión que infraccionó a un hombre, fue agredida por la pareja sentimental

"La esposa me agarró de los cabellos y no me quería soltar, era una señora ya grande como de 55 años (...) llegó una patrulla y se la traen detenida".

La vigilancia del Centro y las obras, así como el estadio de futbol, es donde más insultos reciben.

"Ahorita que están las obras y no es nuestra culpa, la gente está molesta y nos gritan de todo como si nosotros cerráramos las calles. En el estadio este domingo nos dan la indicación de que no se estacionen en tal área, pero llegaban en estado de ebriedad y nos ignoraban: yo me voy a estacionar, decían", cuenta María de Jesús.

Las mujeres dicen que sólo cumplen con su trabajo y que no les complace multar a las y los conductores, sino por el contrario, si lo hacen es porque existe una violación al reglamento y la intención es el respeto para una mejor cultura vial.

Todas coinciden que seguirán en el departamento pese a las dificultades que enfrentan, pues además de que les gusta lo que hacen, son el principal sustento de su familia.

Labor. Angélica, María de Jesús, Adriana y Patricia (de izquierda a derecha) comparten cómo es su trabajo en las calles.

