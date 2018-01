Faltante de 60 mdp sí está depositado: Zermeño

TORREÓN, COAH.-

El alcalde de Torreón dijo que ya se localizó una parte de los 122 mdp que reclamó al estado

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Luego de la polémica que el pasado fin de semana se generó entre el Municipio de Torreón y el Gobierno del Estado de Coahuila ante el señalamiento del primero, por un faltante de 122 millones de pesos de participaciones federales correspondientes a los años 2016 y 2017, esta mañana el alcalde Jorge Zermeño se retractó y dijo que “ya se encontraron” 60 millones de pesos de un depósito que se hizo.

“Revisando el día de ayer, mi tesorero (Jaime Hernán Sirgo Ortíz) me informó que una parte que él tenía como faltante sí estaba depositada. Estamos hablando de 60 millones, se va a revisar la otra parte de manera que las cosas estén claras, no se trata simplemente de reclamar faltantes, si no existen pues no hay ningún problema”, expresó.

“Sabemos que en el caso de Saltillo no se aclaró el faltante, pero ya se les entregaron recursos”.

Cabe señalar que Zermeño dijo que “el señalamiento no se refería a mi administración, sino a la anterior, lo que les puedo decir de lo que había señalado el tesorero como faltantante, una parte ya se localizó. Estamos revisando la otra parte para aclarar simplemente”.

Las declaraciones del alcalde se dieron en el marco del inicio de obras de la Unidad de Docencia de la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT), en donde se invertirán 35 millones de pesos, entre obra y equipamiento.

Antes de la versión de Zermeño, en entrevista por separado, el gobernador Miguel Riquelme expresó “no hay razón para la polémica, no se adeuda nada a Torreón de participaciones federales, deben revisar bien, yo también fui alcalde y sé lo importante que son esos recursos”.

Explica, “si el Estado le debiera a Torreón, le tendría que pagar, no hay vuelta de hoja, cualquier participación que se deba se tiene que ajustar por ley, el gobierno del Estado no se puede quedar con los recursos de los municipios, absolutamente en ningún estado de la república”.

El gobernador agregó que ya se terminó la revisión de las participaciones federales y no hay ninguna observación. “No tenemos señalamientos graves en ningún municipio, yo estaría preocupado si me dijeran que le debo 30 millones a Saltillo o a Torreón, son recursos que cualquier municipio necesita para sobrevivir, pero la verdad es que no hay ninguno en Coahuila que esté en este caso. Estamos hablando de millones que se ajustan a favor y en contra, sin embargo vamos a aclarar cualquier duda de la mejor manera, no debe existir polémica y si a algún municipio se le debe yo voy a estar pendiente de que se le pague de manera directa, yo fui alcalde y sé lo que represente un millón de pesos, la importancia de esta suma, con mayor razón la cantidad que ha reclamado Torreón”.

Ver más: Municipio reclama 122 mdp al Estado

El alcalde de Torreón informó que ya una parte del faltante que reclamó al Estado, sí estaba depositada. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: recursos torreon

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...