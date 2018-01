No habrá vocería en Policía: alcalde

El siglo de torreÓn

El alcalde Jorge Zermeño aclaró que no habrá "vocerías" en Seguridad Pública.

"Aquí no hay vocerías, aquí hay funcionarios públicos, hay gente que colabora en el área de Comunicación Social, pero finalmente quienes tienen la autoridad para señalar y hablar son los funcionarios públicos".

Respecto a la información en general, entrevistas, partes policiacos, que requieran los medios de comunicación, declaró: "cuando se tengan que dar, pues lo hará el director de Seguridad Pública", según Zermeño.

Precisó que no es vocero y prefirió no anticipar quién será el enlace en estos temas: "no es vocero, habrá un encargado en comunicación social".

Sobre el tema, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván expresó que la persona que servirá como enlace, estará en disposición de atender cualquier petición al respecto las 24 horas del día.

Aclaró que el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal no es que no pueda hacer declaraciones, "nunca ha habido reticencia al respecto y mucho menos la intención de aplicar ninguna ley mordaza".

Refirió que Primo Francisco García Cervantes tiene una experiencia de más de 30 años en la Policía Judicial Federal, "viene de una corporación policiaca en la que por norma no se ofrecen declaraciones a medios de comunicación y debe entenderse eso, que no se puede cambiar de la noche a la mañana".

Fue precisamente a inicios de esta semana que el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara anunció la presencia de lo que él llamó una "vocería".

"Se establecerá la figura de una vocería para hablar de este tema, es la única por lo pronto. Una vocería de la propia corporación porque así se determinó al inicio de esta administración".

Dijo que no era el fin aplicar Ley Mordaza para el jefe policiaco.

Garantiza seguridad El alcalde exhortó a habitantes de colonias donde han cerrado vialidades: El alcalde exhortó a habitantes de colonias donde han cerrado vialidades: ⇒ A que no tomen medidas por su cuenta. ⇒ Dialogarán con ellos. ⇒ Garantiza mejorar la seguridad. ⇒ Dice que hay más patrullas, más policías y vigilancia en las calles.

Enlace. Luego de rectificar que no será una vocería en la DSPM, se informó que habrá un enlace para informar sobre seguridad.

