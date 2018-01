Discuten por labor de Desarrollo Social

CUESTIONA PRI PERFIL DEL TITULAR PARA EL SERVICIO PÚBLICO

En prolongada discusión se enfrascaron regidores de la Comisión de Desarrollo Social en la comparecencia del titular Rogelio Cuéllar García. Los ediles del PRI que ahora son oposición en el Cabildo, cuestionaron su perfil para el servicio público, también por acompañar a los eventos al alcalde Jorge Zermeño en vez de trabajar y debido a que presentó un anteproyecto de trabajo bajo conceptos generales que no concretan acciones sociales ni montos, y tampoco tiempos.

Cuéllar negó que se realice un programa social, pero al final de más de una hora de cuestionamientos de los regidores del PRI y la defensa de los del PAN informó que se llevan entregados a la fecha más de 5 mil cobijas en "sectores vulnerables, como Zaragoza Sur".

La presidenta de la Comisión, Thalía Peñaloza dijo que en cuanto se le autorice el presupuesto operativo a la dependencia, el funcionario regresará para hablar de los diferentes ejes de acción y hará la presentación correspondiente. También quedaron de formar un "chat" para comunicarse entre ellos las quejas ciudadanas que atenderán

Cuéllar se quejó de las condiciones generales en que le entregaron el edificio y también que le entregaron una plantilla laboral de 88 trabajadores, luego de que él llegó, "aparecieron" 32, por lo que la cantidad se elevó a 120. Dijo que las personas de nuevo ingreso que han entrado a la nómina de Desarrollo Social son 35.

Luego de que se le cuestionó por la entrega de cobijas y despensas en colonias del poniente, Cuéllar informó que no es la dependencia a su cargo la que realiza eso.

Dice que Desarrollo Social, Protección Civil y el DIF están entregando cada uno cobijas por separado y que "la magnitud de la contingencia es la que determina esta entrega".

Los ediles del PRI quieren saber cuántos recursos, de dónde y los criterios que se siguen para entregar estos beneficios a los ciudadanos.

Acusan campaña

En lo que fue la primera comparecencia del director de Desarrollo Social, Rogelio Cuéllar García ante los regidores de la Comisión que lo supervisa, el coordinador de la bancada del PRI en el Cabildo, Enrique Sarmiento denunció apoyándose en fotografías lo que acusó es la campaña electoral que se despliega en el Municipio con entrega discrecional de cobertores y despensas en colonias como Primera de Mayo, Compresora y Nuevo México por promotores que las entregan a nombre del alcalde Jorge Zermeño y portan chalecos azules. Le cuestionó al funcionario municipal por qué no informó al respecto en su presentación de actividades a lo que Cuéllar dijo desconocer y aseguró que "investigaría con sus promotores".

"No hagas cosas buenas que parezcan malas y al revés", dijo Sarmiento. La regidora Gabriela Romero advirtió: "es año electoral y los vamos a estar vigilando". Otro acto que según los priistas tiene claros tintes de campaña fue la reunión de Jorge Zermeño con habitantes de ejidos enclavados en el Cañón de Jimulco a los que prometió semillas de sorgo, maíz y acceso a la vacunación a caprinos y bovinos, estuvieron el titular de Desarrollo Social que asegura no tener presupuesto autorizado, así como la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social que convocó, pero no invitó a ninguno de los regidores. El área de Comunicación Social envío un comunicado de esta reunión.

Denuncia. Ante el director de Desarrollo Social regidores del PRI denunciaron la entrega de cobijas y despensas en colonias del poniente por estos promotores. Rogelio Cuéllar se deslinda.

