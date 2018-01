Termina historia de la primaria México

TORREÓN, COAH.-

Se terminaron los 67 años de historia de la escuela primaria México, ubicada sobre la calle Degollado No. 390 de la colonia Centro de Torreón y que aún conserva una placa del entonces presidente de la República Miguel Alemán Valdés, -fechada en julio del año de 1950- en la que se oficializa la entrega del edificio, ya equipado.

La Secretaría de Educación (Sedu) determinó que el plantel, que en agosto del año pasado había iniciado el ciclo escolar 2017-2018, ya no entraría en la oferta educativa 2018-2019, por la escasa demanda de alumnos. Los vecinos del lugar y las mismas autoridades educativas, argumentan que una de las principales razones es que las familias han migrado al oriente de la ciudad.

Al principio, la primaria comenzó ofreciendo sus servicios educativos de primero a sexto grado, "éramos muchísimos niños, yo estudié ahí, ahí hice mi primaria, fue una época muy bonita, por la calle Degollado se veía cuando salían todos los chiquillos a corre y corre... es que esta área ya no es de familias, ya se volvió más comercial, nosotros vamos a cerrar la tienda porque ya no vendemos, ya no nos deja, ahorita son puros bares", cuenta un colono, de 53 años de edad.

Debido a que la cantidad de niños estuvo disminuyendo con el paso de los años, la institución pasó a ser una escuela multigrado; únicamente había tres maestros que enseñaban dos grados cada uno de forma simultánea. Además, uno de estos profesores fue comisionado para también realizar labores de directivo.

"Entre los tres maestros, ya sólo tenían a 25 niños. Para que la Secretaría de Educación obtenga el recurso para pagar, tienen que ser más de 20 niños por grupo, por eso se ofrecieron otras alternativas, no se cerró la escuela sin antes avisarle a los padres de familia", dijo Blas Mata, jefe de sector de Laguna II.

Expuso que fue desde septiembre del año pasado que se comenzó a reubicar a los 25 alumnos a otras escuelas de la ciudad, lo mismo pasó con los docentes que fueron enviados a planteles regulares del oriente.

"Los tres profes se fueron para el oriente. En un inicio si fue muy difícil para ellos porque estaban acostumbrados a trabajar con grupos de alumnos muy chicos, se van a una escuela más lejos de su casa en donde son más alumnos...pero nosotros cuando salimos de la Escuela Normal salimos preparados para enfrentar ese tipo de situaciones, fue cuestión nada más de adaptación", dice Mata.

Una parte del mobiliario y demás equipamiento que se adquirió con recursos de Escuelas de Tiempo Completo se trasladó a la escuela Francisco I. Madero, inmersa en el mismo programa.

Los pizarrones, bancas y demás mobiliario, serán enviados a centros escolares con mayores necesidades, hasta que lo autorice la Dirección de Planeación de la Sedu. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP, hasta el ciclo escolar 2015-2016, la primaria México operaba bajo el esquema de Jornada Ampliada y se tenían matriculados 57 alumnos de primero a sexto grado.

Blas Mata, tiene a su cargo 29 escuelas públicas y 57 colegios, y comenta que a futuro, podría desaparecer el turno vespertino de la escuela primaria Victoriano Cepeda. "Es muy posible que en el futuro vaya a desaparecer el turno vespertino porque hay muy poquitos niños, son 59 de primero a sexto grado".

Este medio, solicitó información a la coordinación de Servicios Educativos de la región y al área de Comunicación Social de la Secretaría de Educación (Sedu) respecto a planteles cerrados por falta de matrícula pero no se tuvo una respuesta concreta.

En agosto del año 2014, El Siglo de Torreón publicó que tres escuelas de esta ciudad, habían desaparecido el turno vespertino y que una más, había cerrado por completo debido a la poca afluencia de alumnos.

Uso Aprovechan la escuela Aprovechan la escuela ⇒ Por lo pronto, las instalaciones de lo que fue la primaria México, son utilizadas por un grupo de maestras. ⇒ Dan clases a niños con aptitudes sobresalientes, en aulas Lego.

Fachada. Así luce el exterior de la escuela primaria México, enclavada sobre la calle Degollado No. 390 de la colonia Centro. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Edificio. Próximamente, las autoridades educativas definirán el uso que se le darán a las instalaciones. (EL SIGLO DE TORREÓN)

